«Как где-нибудь в Афганистане». О санитарных условиях центрального рынка Туркменабада

В послеобеденные часы в оптовой части Зеленого базара Туркменабада лучше не находиться и тем более ничего из продуктов там не покупать. Постоянный читатель АНТ, медик по образованию, утверждает, что в условиях антисанитарии есть риск подхватить какую-нибудь заразу. Об этом – в письме в редакцию.

Если сейчас это еще не так опасно – на улице стоит холодная погода, то весной, летом и осенью туркменабадский Зеленый базар – это реальный источник различных заболеваний, в том числе кишечных, кожных и дыхательных путей. Каждый житель хоть раз в день да заходит на рынок, а это значит, что бактерии затем распространяются по всему городу и области.

Территория вовремя не убирается, несмотря на то что продавцы платят деньги за аренду торговых площадей. В одной куче и органические отходы от овощей и фруктов, и полиэтилен, и куски деревянных ящиков. Под ними – гнилые остатки предыдущей подобной кучи. В теплые месяцы это место привлекает полчища мух и других насекомых, которые потом садятся на все съедобное.

Мимо базарного туалета в виде выгребной ямы даже пройти нельзя, не говоря уже о том, чтобы туда вообще зайти. И если привередливые покупатели могут дотерпеть до дома, то у продавцов выбора нет – они на базаре целый день. После посещения этого зловонного места они этими же руками (кранов с водой и мыла там нет) отвешивают нам фрукты и овощи. Честное слово, условия, как где-нибудь в Афганистане!

Да, в последние годы в каждом велаяте были построены новые рынки, созданы неплохие условия, но нужно и на старых базарах держать санитарную ситуацию под контролем. Давайте в этом плане не уподобляться странам третьего мира, а равняться на продвинутые общества: устанавливать баки для раздельного мусора (пластик, стекло, бумага, органика), вовремя убирать территорию, устанавливать современные биотуалеты, а самое главное – проводить туда воду и предоставлять пользователям мыло или антисептик для рук. Ведь от этого зависит здоровье нашего населения.

Я обращаюсь к руководству базара, к санитарным службам, к хякиму города Туркменабада: обратите внимание на эту проблему!

Есть, что сказать? Пишите нам в защищенных приложениях Signal и Telegram, добавив номер +31684654547. Скачать приложения можно в Play Market или App Store, приложения работают только через VPN. Редакция АНТ гарантирует конфиденциальность вашей личности.