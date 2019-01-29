Туркменский нефтегазовый сектор ожидают радикальные перемены

В феврале, по сообщению двух независимых друг от друга источников АНТ, президент Туркменистана намерен провести кардинальную реформу топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны. Источник АНТ в одном из ведомств сектора сообщил «о полном развале работы» в этой сфере. Он добавил, что административными взысканиями, регулярно объявляемыми курирующему ТЭК вице-премьеру, главам госконцернов «Туркменнефть» и «Туркменгаз», а также частой сменой руководителей нефтеперерабатывающих заводов и нефтегазодобывающих управлений устранить недостатки в ведущей отрасли экономики Туркменистана уже не получается.

По словам источника, президент в данный момент изучает представленные на его рассмотрение предложения. Аппарат гадает, что же это будет: упразднение монопольных предприятий, как это случилось в июле 2017 года с ГК «Туркменнефтегазстрой»; присоединение одной структуры к другой по типу государственного комитета рыбного хозяйства, который в октябре 2018 года был приписан к Министерству промышленности Туркменистана; а быть может, полное расформирование, как то произошло с Министерством коммунального хозяйства в конце августа 2018 года? Ответ, как считают информированные источники, последует «скоро».

Другой источник АНТ сообщает о грядущих перестановках в высшем руководстве ТЭК, а также отставках некоторых руководителей, уже имеющих по несколько выговоров.

Напомним, почти 5 месяцев назад, 10 сентября 2018 года, Гурбангулы Бердымухамедов объявил строгий выговор вице-премьеру Муратгельды Мередову, указав на недостатки в работе нефтегазового сектора, а также за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и необеспечение выполнения государственных заданий. С аналогичной формулировкой «строгача» получили председатель ГК «Туркменнефть» Довлетдурды Хаджиев и председатель ГК «Туркменгаз» Мурат Арчаев. Тогда президент потребовал активизировать осуществляемые в отрасли преобразования и в кратчайший срок принять конкретные меры по налаживанию эффективной деятельности отечественного топливно-энергетического комплекса. Однако, судя по всему, гнев президента не был воспринят слишком серьезно, ибо 23 января председатель государственного концерна «Туркменнефть» Д. Хаджиев схлопотал очередной выговор.

«Вся верхушка ТЭК погрязла в коррупции и участвует в разворовывании того, что еще осталось, — сообщил источник АНТ. – В туркменской коррупции увязли и зарубежные компании, которые, согласно договорам с Туркменистаном о разделе продукции, на протяжении многих лет разрабатывают и добывают ресурсы».

По словам источника, отрасль уже давно не приносит прибыль, а за последние 10-15 лет «Туркменнефть» и «Туркменгаз» превратились в «карманных доноров», которые не в силах противостоять навешиваемым на них государственным расходам, не связанным с их деятельностью, например, финансированию ралли.

В настоящее время в порядке вещей, когда долги одной госструктуры покрывает другая, более обеспеченная и рентабельная. В результате все приходит в упадок из-за неминуемой амортизации основных средств, которые просто обесцениваются, а также износа оборудования, никак государством не компенсируемого.

При этом государственные концерны энергетического сектора Туркменистана имеют многомиллионные долги перед зарубежными поставщиками.