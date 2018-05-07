В офисе компании «Петронас» в Ашхабаде прошли обыски

В феврале в офисе нефтегазовой компании «Петронас» в Ашхабаде был проведен несанкционированный и негласный обыск сотрудниками Госконцерна «Туркменгаз», сообщил источник АНТ в правоохранительных органах. Инициатор обыска — куратор компании в ГК «Туркменгаз». Весь персонал на время проведения ревизии был заперт на несколько часов в подвале своего же офиса в здании Союза промышленников и предпринимателей под надзором охраны «Петронас».

О причинах обыска неизвестно, однако незадолго до этого генеральная прокуратура Туркменистана по многочисленным жалобам и заявлениям сотрудников компании «Петронас» проверяла ее на предмет нарушения норм трудового законодательства. Были ли найдены эти нарушения — не сообщается.

Источник АНТ в ГК «Туркменгаз» сообщил, что ранее компанию оштрафовала налоговая служба Туркменистана после проведённой проверки. Сумма штрафа составила более 20 млн. долларов.

В последние месяцы в госконцерне произошли кадровые перестановки, а в апреле из правительства ушел Максат Бабаев, курировавший сферу нефти и газа страны.

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