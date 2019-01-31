Туркменистан: Бывший руководитель Госстраха попалась на взятке?

По информации источника АНТ в силовых структурах, бывший гендиректор Государственной страховой организации Аннабиби Аманмедова, уволенная президентом 21 января за серьезные недостатки в работе, на самом деле была уличена в коррупции.

Эту информацию уточнить у других источников АНТ не удалось. Как сообщается, в ближайшее время по телевидению будут показаны кадры конфискованного имущества бывшего чиновника и других лиц, а также их покаяние.

Среди других арестованных людей, возможно, будет показан известный предприниматель из Балканабада по имени Тувак, торговавший бытовой техникой, велосипедами и даже подержанными автомобилями из ОАЭ. Его задержали около трех недель назад, а его магазин в 209 квартале города в данный момент опечатан. Формально бизнесмена взяли за махинации с конвертацией валюты, однако источник АНТ утверждает, что Тувак также занимался контрабандой и торговлей наркотиков из Ирана, причем, не без ведома силовиков.

Об этой истории — в ближайшее время.