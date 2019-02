Глава МИД России посетит Туркменистан

5-6 февраля 2019 г. министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Ашхабад, где встретится с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщается в твиттере МИД России. В сообщении также сказано, что планируются переговоры С.Лаврова с его туркменским коллегой Рашидом Мередовым.

#Zakharova: On February 5-6, Foreign Minister Sergey Lavrov will visit Ashgabat where he will meet with President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov. Talks with Foreign Minister of Turkmenistan Rashid Meredov are planned pic.twitter.com/xPHMC6z9Sw

