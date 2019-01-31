Глава МИД России посетит Туркменистан

31.01.2019 в рубрике Лента. Метки: 205

5-6 февраля 2019 г. министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Ашхабад, где встретится с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщается в твиттере МИД России. В сообщении также сказано, что планируются переговоры С.Лаврова с его туркменским коллегой Рашидом Мередовым.

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