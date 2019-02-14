Эх, любовь, любовь… День Святого Валентина в Туркменистане влетел в копеечку

Туркменским джигитам в День всех влюбленных пришлось изрядно раскошелиться. Как сообщили источники АНТ в столице, на рынках и в цветочных торговых точках местные розы стоят 15-20 манатов за штуку, а импортные – 35-40 манатов. Подорожание, по сравнению с прошлым годом, составляет 80-90 процентов.

«Покупателей мало, не осталось уж тех кавалеров, которые раньше в честь этого дня покупали своим вторым половинкам по 101 розе, — сообщил корреспонденту АНТ продавец на одном из ашхабадских рынков. – Редкие покупатели берут максимум по 15 штук, да и за эти торгуются по часу».

Впрочем, и 15 роз мало кто может себе позволить, ведь тогда букет этих эквадорских красавиц встанет в 600 манатов (более $33), а это, считай, половина средней зарплаты госслужащего.

В апреле прошлого года в обширном материале на тему импорта цветов в Туркменистан АНТ сообщали, что одна такая роза стоила на рынке 25 манатов. Хотя, как говорили тогда специалисты, если бы не бюрократия и коррупция, сопровождающие весь процесс завоза цветов в страну, они стоили бы в два раза дешевле.

Сегодня, 14 февраля, цена эквадорских роз дошла в столице до 35-40 манатов за штуку. И дело, как считают местные наблюдатели, не только в празднике.

«За последний год подорожало все: продукты питания, лекарства, косметика, хозяйственные товары, одежда и обувь, — сообщил источник АНТ в Ашхабаде. – Если еще пару месяцев назад, чтобы сводить подругу в недорогой ресторан, можно было уложиться в 300 манатов, то сегодня это удовольствие обойдется не меньше, чем в 500-600 манатов».

Как сообщили продавцы, в этом году из-за высоких цен большая часть покупателей обходилась менее дорогими цветами, например, местными гвоздиками.