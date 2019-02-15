Туркменистан: Проливные дожди подтопили ашхабадские районы (фото)

11 и 12 февраля Ашхабад накрыли проливные дожди, в результате чего подтопленными оказались десятки жилых домов и хозяйственных построек северной и северо-восточной части города. Эти снимки сделаны читателем АНТ в столичном районе Гарадамак.

По информации местных жителей, подтопления при обильных осадках происходят всегда, и не только в Гарадамаке, но и в граничащих с ним районах Шор, Чоганлы и Азрув. Помощи от городских властей нет, с последствиями осадков в жилых домах население справляется самостоятельно, а лужи и грязь на дорогах со временем высыхают под солнцем, поднимая столбы пыли. И так до следующих дождей.

«Чтобы убедиться, что госпрограмма по развитию села действительно “утонула”, не нужно ехать в отдаленные районы на периферию — достаточно выехать из центра Ашхабада на пару километров», — говорится в письме в редакцию АНТ.

В округе только центральные улицы – Андалиба и Кулиева – приведены в порядок, а стоит свернуть с трассы в глубь поселков, и картина предстает иная: лужи и непроходимая грязь после дождей, а летом – пыль столбом.

«В этих районах только крыши перекрасили в зеленый цвет, чтобы с пролетающих самолетов [район расположен близ ашхабадского аэропорта – прим. АНТ] пассажиры видели красивую картинку, — говорится в письме. – А что там глубже – никого, похоже, не волнует».

Обильные дожди в Ашхабаде часто становятся причиной схода селевых потоков с гор Копетдага. Последний подобный сель в мае прошлого года затопил центральные улицы и проспекты столицы Туркменистана, нанеся ущерб жилым домам и другим объектам.