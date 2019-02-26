Туркменистан удерживает имущество «Белгорхимпрома», настаивая на пересмотре итогов работ по строительству Гарлыкского ГОКа

Несмотря на то, что в марте 2017 года Туркменистан принял в эксплуатацию возведенный белорусской стороной объект – Гарлыкский горно-обогатительный комбинат, организовав торжественную церемонию его запуска с участием президентов Беларуси и Туркменистана, стороны до сих пор не лишены притязаний по отношению друг к другу.

Как стало известно АНТ, туркменская сторона удерживает имущество подрядчика комбината – ОАО «Белгорхимпром». Речь, в частности, идет о строительной технике — самосвалах, бульдозерах и автокранах – на общую сумму порядка семи миллионов долларов.

Все это имущество находится в стране в режиме временного ввоза и подлежит вывозу по завершении строительных работ. С момента ввода комбината в эксплуатацию прошло уже почти два года, однако Туркменистан не разрешает белорусам вывезти технику, ссылалась на неисполнение «Белгорхимпромом» обязательств по контракту.

Позиция туркменской стороны относительно того, почему они фактически держат технику в заложниках, расплывчата и непоследовательна. Сначала туркмены просто запретили вывоз оборудования без объяснения причин. Затем сторона заявила, что удержание строительной техники было мерой, направленной на предотвращение «возможных попыток несанкционированного вывоза государственного имущества», несмотря на то, что имущество, ввезенное в Туркменистан на временной основе, принадлежит «Белгорхимпрому».

Источники АНТ отметили, что Гарлыкский ГОК был полностью принят туркменской стороной, под актом о его приемке стоят подписи многочисленных туркменских официальных лиц. Документ подтверждает, что комбинат был построен в соответствии с требованиями заказчика. Какие-либо дефектные акты белорусской стороне не предъявлялись.

Ранее сообщалось, что заказчик объекта – Госконцерн «Туркменхимия» не выплачивает подрядчику Гарлыкского ГОКа долг в размере более 150 миллионов долларов. При этом туркменская сторона отказывает сотрудникам «Белгорхимпрома» в приглашении в Туркменистан.

Между тем, как стало известно АНТ, в декабре 2018 года фактическая мощность производства калийных удобрений составила 32.000 тонны. Это около 2.3% от проектной мощности комбината в 1.400.000 тонн. Хотя объекты подобного типа не достигают, по мнению специалистов, проектной мощности с момента запуска, все же 32 тысячи тонн – это мало.

Часть производимого объема Туркменистан экспортирует в Иран.

На рубеже 2014-2015 годов Туркменистан столкнулся с острым финансовым кризисом из-за снижения доходов от экспорта углеводородов и трат властей миллиардов долларов на проведение различных спортивных соревнований, строительство объектов с сомнительной рентабельностью.

В результате крупные государственные концерны оказались в долгах перед иностранными поставщиками и подрядчиками. В иных ситуациях долги госконцернов не доходили и до 2.5 миллионов долларов, что для таких гигантов, как «Туркменгаз» или «Туркменнефть», должно быть несущественно.

Некоторые иностранные компании покинули Туркменистан и сейчас пытаются вернуть свои деньги в международных судебных инстанциях. Туркменские же компании власти заставляют отказываться от своих финансовых претензий.