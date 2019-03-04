Turkmen.news — новое название проекта «Альтернативные новости Туркменистана» (АНТ)

Друзья! В конце февраля нам исполнилось 9 лет. В 2010 году мы начинали с того, что просто рассылали по электронным адресам новости с сайтов, публиковавших независимую информацию о Туркменистане. Эти интернет-ресурсы в стране заблокированы, следовательно, наши сограждане лишались возможности быть в курсе событий, сравнивать мнения различных экспертов и делать свои выводы.

Тогда мы и решили восполнить этот пробел. Мы стали копировать новости в обычный Word (потом, правда, пришел прогресс в виде .pdf) и несколько раз в неделю рассылать файлы адресатам внутри страны. В начале их насчитывалось не более 300 человек.

Примерно год спустя число подписчиков увеличилось ровно в 10 раз, а наша рассылка стала больше похожа на газету. Люди стали делиться своим мнением, фактами, наблюдениями, присылать фотоснимки, а мы на основе этой информации — создавать свои новости, публиковать их на тех же сайтах, откуда мы их прежде копировали, а также размещать в нашей группе на фейсбуке.

Летом 2014 года АНТ запустили свой сайт habartm.org

Со временем количество (и качество!) получаемых нами фактов позволило редакции запустить собственный ресурс, который быстро обрел популярность среди читателей в Туркменистане и за его пределами.

С возможностью создавать группы в социальных сетях, с появлением VPN-серверов и функции подписки на сайте, — кстати, очень удобной! — мы перестали заниматься рассылкой новостей вручную.

С 2014 года АНТ — это полноценная новостная и правозащитная организация. За это время мы донесли до аудитории сотни актуальных новостей на самые разные темы: политика и экономика, образование и здравоохранение, культура и искусство. Считаем своим коньком темы нефти и газа, коррупции, пограничные проблемы, а также всю социальную сферу: положение жителей городов и сел, проблемы с обеспечением населения питьевой водой, состояние дорог, миграция. Наши фильмы и короткие ролики о ситуации в стране набирают сотни тысяч просмотров и тысячи комментариев.

За эти годы мы опубликовали десятки материалов на правозащитную тематику: о ситуации в тюрьмах и правах осужденных, свободе передвижения, религии и слова, об использовании принудительного детского труда и труда взрослых во время сбора хлопка. Мы открыто выступаем на площадках ООН и ОБСЕ, проводим брифинги для представителей международных правозащитных организаций, бизнес-сообществ и правительств. На основе материалов АНТ многие зарубежные партнеры публикуют свои отчеты и доклады, призывая власти Туркменистана к ответу.

Пришла пора АНТ обновляться

Мы надеемся, что наш новый сайт turkmen.news вам понравится. Новости в нем разделены на категории, а в «шапку» для удобства вынесены разделы «Права человека», «Панорама» — это наши большие репортажи, а также «Мнение» и «Объявления». Теперь у сайта есть и полноценная версия на английском языке. Пользуйтесь, делитесь материалами в соцсетях и мессенджерах, а мы при помощи наших источников внутри страны, корреспондентов и просто неравнодушных людей продолжим поднимать острые темы, волнующие общество, обращать на них внимание властей.

Сайт habartm.org останется архивом.

Наша цель остается неизменной: мы стремимся помочь стране и сделать жизнь простых людей хоть немного лучше. Вы с нами?

С уважением, редакция turkmen.news