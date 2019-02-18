Туркменистан: Заключенных как минимум одной колонии заставили написать письма-покаяния

«Я каюсь в содеянном и, если меня выпустят, клянусь — никогда не нарушу закон». Такое письмо, как под копирку, велели написать всем заключенным колонии строгого режима АН-К/6, находящейся в городе Теджене (на фото).

На памяти наблюдателей внутри страны подобного не случалось уже как минимум 4 года. О причинах можно только догадываться. По сообщениям источников АНТ, эти покаянные письма лягут в папку с личным делом каждого заключенного и будут рассмотрены при определении лиц, подпадающих под помилование. Ожидается, что о нем будет объявлено в преддверии праздника Новруз Байрам, 21 марта.

Подобных сообщений из других мест лишения свободы пока не поступало.

“Мы надеемся, что в этот раз будет большое помилование, потому что места лишения свободы страны переполнены, — поделился с источником АНТ в Мары отец одного из обитателей тедженской колонии. — В Теджене сидят около 1200 заключенных, хотя вместимость учреждения не больше 700 человек”.

Информация о сборе писем-покаяний обнадеживает родственников осужденных.

«Еще когда в колонию приезжали западные дипломаты, мы восприняли их визит как добрый знак, — сказал источник. – Думали: раз уж допустили иностранцев туда, значит, понимали, что дипломаты и в дальнейшем будут держать это учреждение в поле своего зрения».

Напомним, что визит дипломатов, состоявшийся 6 ноября прошлого года, был, скорее, для “галочки”. Иностранцам не разрешили зайти внутрь и осмотреть бараки и другие помещения колонии. Они просто сделали круг по территории жилой зоны, и на этом посещение завершилось. Сами дипломаты побеседовать с заключенными даже не попытались, а осужденных еще до приезда визитеров проинструктировали разговаривать между собой только на туркменском языке и сделать вид, что русского они не понимают.

АНТ неоднократно писали о состоянии туркменских исправительных учреждений и, в частности, о колонии строго режима в Теджене. После каждой публикации, по доходящим до нас сведениям, условия содержания заключенных меняются в лучшую сторону, при этом проблемы остаются. Одна из таковых – это коррупция, пронизавшая всю вертикаль власти колонии, от надзирателей до начальника тюрьмы.

Между тем, за последний месяц в колонии было зафиксировано два случая суицида: один заключенный повесился, второй вскрыл себе вены. О причинах самоубийств не сообщается.