Туркменистан: Репрессии против «гюленистов», чтобы задобрить Эрдогана?

В Туркменистане идут репрессии против бывших преподавателей и выпускников турецких учебных заведений. Их обвиняют в связях со структурами турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена. Как рассказывают источники «Ферганы», с начала сентября этого года было арестовано и допрошено до 90 процентов преподавательского состава бывших туркмено-турецких лицеев по всей стране. По словам сотрудников органов безопасности, говоривших с нами на условиях анонимности, к задержанным без всяких оснований применяются изощренные пытки, в результате чего были даже смертельные случаи.

«Только за последние две недели было арестовано более 40 человек», — рассказал внештатному корреспонденту «Ферганы» сотрудник органов безопасности из городка Яшлык, что в 50 километрах к востоку от Ашхабада. В этом городке находится следственный изолятор, где держат и допрашивают задержанных и арестованных людей.

«Их всех держат в унизительных условиях, без одежды. Допрашивают также в обнажённом виде. К ним применяют пытки, от которых становится не по себе даже некоторым сотрудникам полиции. Например, один их самых «действенных» видов мучения таков. К гениталиям человека привязывается верёвка, к другому концу которой прикреплена пластиковая бутылка, наполненная водой. Несчастного потом ставят на два стула, поднимают баклажку и бросают ее с высоты. Это очень больно», — рассказал наш источник. По его словам, от допрашиваемого, в первую очередь, требуют назвать другие имена участников мнимого движения.

Арестованных забивают до смерти, полицейских увольняют

После допросов и пыток многих заподозренных в связях с «гюленистами» отпускают. Это в основном граждане, имеющие нужные связи среди влиятельных людей, а также те, что активно сотрудничали со следствием и назвали какие-то имена. Но, как утверждает один из собеседников «Ферганы», во время допросов с «пристрастием» случались и смертельные исходы. В результате этих событий несколько офицеров полиции были уволены из силовых органов.

По словам другого сотрудника полиции, в начале ноября во время допроса скончался предприниматель, которого также подозревали в связях со структурами Гюлена.

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«Он не хотел признавать никакой вины, не подписывал бумаги. Его избивали очень долго, даже когда он больше не реагировал на удары и не подавал признаков жизни. Он умер на второй день допросов», — рассказал нам полицейский из Ахалской области.

По словам нашего источника, ещё по крайней мере один случай насильственной смерти имел место в ноябре в яшлыкском СИЗО.

«После этого нескольких полицейских, принимавших участие в пытках, были уволены. Все они — из 6-отдела областного управления», — рассказал он. У редакции «Ферганы» есть имена двух уволенных офицеров (оба лейтенанта), но по настоянию источника мы их не приводим.

На данный момент редакции «Ферганы» достоверно известно о двух случаях гибели арестованных во время допросов. Но из письма, автор которого назвался родственником нескольких арестованных, следует, что существуют десятки граждан, от которых нет вестей уже долгое время — с тех пор, как их забрали. Нам известны имена этих десятков арестованных и подвергшихся пыткам. Мы не разглашаем их в целях безопасности этих лиц, часть которых, по последним данным, была освобождена.

Пытки ради потока

О начавшихся арестах по обвинениям в связях с проповедником и лидером турецкой оппозиции Фетхуллахом Гюленом впервые еще в октябре сообщил веб-сайт Азатлык (туркменская служба «Радио Свобода»). По данным этого издания, в общей сложности число арестованных на конец ноября может составлять более 150 человек. Ранее в этом месяце о репрессиях лиц, имевших отношение к туркмено-турецким лицеям или университету, также написало издание Eurasianet.

По данным Азатлык, ссылающегося на несколько своих источников, аресты начались в связи с ожидавшимся визитом в октябре в Ашхабад президента Турции Реджепа Эрдогана. Но турецкий лидер на празднование независимости Туркменистана по неизвестным причинам на праздник не приехал.

Как известно, правительство Эрдогана обвиняет оппозиционера и известного богослова Фетхуллаха Гюлена, проживающего в изгнании в США, и его организацию «Хизмет» в финансировании попытки военного переворота в Турции 15 июля этого года. После попытки переворота Анкара усилила давление на лиц и организаций, связанных с Гюленом не только в самой Турции, но и за пределами страны. В частности, уже в июле в Ашхабаде был закрыт международный туркмено-турецкий университет, который находился под патронажем движения Гюлена.

Как пишет Азатлык, в связи с ухудшающейся экономической ситуацией на фоне падения цен на энергоносители руководство Туркменистана отчаянно ищет новые каналы для продажи туркменского газа, являющегося главным источником доходов в бюджет республики. По данным издания, президент Гурбангулы Бердымухамедов хочет добиться участия Туркменистана в планируемом между Анкарой и Москвой проекте «Турецкий поток», и для этого уже довольно долго пытается лично встретиться с президентом Турции Эрдоганом. Аресты так называемых последователей гюленовского движения в Туркменистане, как намекает источник Азатлыка, связаны с желанием задобрить Эрдогана.

Трудно сегодня сказать, насколько небезосновательны эти утверждения. Однако очередная волна арестов «гюленистов», прошедшая в Туркменистане в ноябре, совпала с визитом турецкого лидера в соседний Узбекистан. А аресты последних двух недель снова «совпали» — теперь уже с объявлением визита Эрдогана в Казахстан. Официальный визит турецкого лидера в Астану, планировавшийся на 11-12 декабря, был отменён в связи с двумя взрывами в Стамбуле, унёсшими десятки жизней.

А сколько еще жизней загубят туркменские спецслужбы, стремясь угодить своему президенту, неизвестно.

19.12.2016 Международное информационное агентство «Фергана»