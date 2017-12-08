Власти Туркменистана должны обеспечить безопасность похищенного защитника животных и освободить ее

8 декабря 2017 года

Туркменская инициатива по правам человека (ТИПЧ) и Международное партнерство по правам человека (IPHR) встревожены вчерашним похищением защитника прав животных Галины Кучеренко в Ашхабаде после нескольких месяцев усиливающегося давления на активистку. Они призывают власти Туркменистана обеспечить ее безопасность, раскрыть ее местонахождение, и немедленно и безоговорочно освободить ее. Те, кто несет ответственность за ее похищение и содержание под стражей без связи с внешним миром, должны предстать перед судом.

«Учитывая отсутствие информации о ее судьбе, нас очень беспокоит безопасность и благополучие Галины Кучеренко. Эти события иллюстрируют чрезвычайные риски, с которыми сталкиваются активисты гражданского общества в Туркменистане, и показывают, что в стране усиливается преследование критических голосов», — сказал Фарид Тухбатуллин, директор ТИПЧ.

7 декабря 2017 года группа неизвестных лиц, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, ворвались в квартиру, где Галина Кучеренко и ее дочь Валерия живут на улице Шевченко в Ашхабаде. Они взломали металлическую дверь и насильно взяли с собой сначала мать, а затем дочь, утверждая, что они действовали в ответ на жалобу соседей о неприятности кошек и собак, живущих в квартире. Когда активистка гражданского общества Наталия Шабунц, которой Кучеренко успела позвонить до того, как ее увезли, приехала на место, квартира была заперта, с очевидными признаками того, что дверь была насильно сломана, и несколько кошек и собак были оставлены внутри.

К вечеру Валерия Кучеренко была освобождена после того, как ее продержали в полиции несколько часов. В течение этого времени она не видела свою мать и не получила никакой четкой информации о ней. До освобождения Валерию Кучеренко заставили написать объяснительную, и ее доставили в местный суд, где она была оштрафована на 50 манатов (около 12 евро) за якобы сопротивление полиции. Когда она вернулась домой, то обнаружила, что в квартире все было перевернуто вверх дном, и что все кошки и собаки исчезли. По ее словам, в квартире были следы крови, что показывает на то, что животных насильственно выловили изабрали.

С утра 8 декабря судьба и местонахождение Галины Кучеренко оставались неизвестными.

Галина Кучеренко в течение нескольких лет занималась вопросами защиты бездомных животных в Ашхабаде и использовала социальные сети, чтобы критиковать местных властей за жестокое убийство таких животных. Ранее она неоднократно подвергалась угрозам, находилась под постоянным наблюдением, и ее доступ в Интернет был заблокирован. 15 ноября 2017 года полицейский позвонил ей и приказал прийти в отдел полиции из-за предполагаемой жалобы, поданной против нее. Кучеренко отказался это сделать. В тот же день несколько неизвестных людей также звонили в ее дверь и потребовали, чтобы она подписала полицейский вызов. Когда активистка не открыла дверь и сказала, что она ничего не будет подписывать, они угрожали ей, что она может быть заключена в тюрьму. После этого Кучеренко еще больше стала бояться за свою безопасность, чем раньше.

Дело Галины Кучеренко является частью расширяющейся тенденции по запугиванию и преследованию гражданских активистов, журналистов и диссидентов, а также членов их семей в Туркменистане. В частности, в последнее время ряд женщин-активистов, журналистов и родственников критиков властей подвергались давлению, в том числе гражданская активистка Наталия Шабунц, корреспондент радио Радио «Азатлык» Солтан Ачилова, активистка социальной сети Галина Вертякова и Халида Избастинова, мать живущего в изгнании глава ТИПЧ Фарида Тухбатуллина.

«Мы призываем международных партнеров Туркменистана использовать все имеющиеся возможности, чтобы выразить озабоченность по поводу ситуации с Галиной Кучеренко и настаивать на том, чтобы власти страны перестали преследовать ее и других людей за их мирное и законное осуществление свободы выражения мнений и других основных прав», — сказала Брижит Дюфур, директор IPHR.

Источник: ТИПЧ