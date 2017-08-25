В Ашхабаде напали на правозащитницу Наталию Шабунц

Очередная провокация против гражданского активиста и правозащитника Наталии Шабунц произошла в Ашхабаде. Рано утром 20 августа, когда Наталия, как и обычно, выгуливала своих собак, к ней подошли две молодые туркменки с детьми.

— Русская свинья! Только русские держат дома собак! Их собаки пугают наших детей! – Кричали они на ломанном русском языке, приправляя свои крики отборным туркменским матом и другими оскорблениями.

Испугавшись не пекинесов (одного из которых Н. Шабунц, взяла на руки), а крика собственных матерей, дети заплакали.

Наталия пыталась уйти от женщин в сторону дома, но те не отставали. Мужчина, который встретился на пути, и у которого Наталия пыталась найти защиту, тоже встал на сторону женщин.

Они стали кричать ей вслед: Стой! Куда убегаешь, тварь? Давай поговорим! Мы живем очень хорошо в нашей прекрасной стране! Живем как хотим! А ты убирайся в свою Россию!

Надеясь найти защиту у жителей соседних домов, Н.Шабунц направилась к небольшому магазину, где люди собираются по утрам в надежде купить сигареты. Но несколько мужчин также стали кричать оскорбления в ее адрес и пытались пнуть ее собаку. Только после того, как их пристыдил пожилой белобородый туркмен, люди притихли.

Наталии ничего не оставалось, как скорее вернуться домой.

Позже соседи, которые наблюдая из окон, стали свидетелями произошедшего, говорили, что этих, громче всех кричавших, двух женщин они никогда не видели в своем районе. А сопровождавший их мужчина часто дежурил у подъезда, где живет Наталия.

Ранее мы сообщали, что у подъезда ее дома постоянно дежурит автомобиль с людьми. К двери ее квартиры уже подбрасывали отрезанною голову овцы. Регулярно Н. Шабнунц слышит угрозы в свой адрес, но не отказывается от своей активной гражданской позиции.

Сама Наталия считает, что спецслужбы пытаются запугать ее в преддверии Азиатских спортивных игр.

Источник: Хроника Туркменистана