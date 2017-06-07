Бердымухамедов поручил отменить льготы для населения Туркменистана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству отменить действующую в стране систему социальных льгот, которую он считает неэффективной. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана (ТДХ).

«Отметив тот факт, что система льгот в настоящее время полностью стала неэффективной, глава государства поручил вице-премьеру Б. Ходжамаммедову подготовить предложения по аннулированию всех льгот, то есть льготы должны предоставляться не всем подряд, а только тому, кто действительно нуждается в социальной помощи», сообщает агентство ТДХ.

Льготы для граждан Туркменистана, благодаря которым они могли бесплатно получать воду, газ и электричество, были введены в 1993 году первым президентом страны Сапармуратом Ниязовым. Впоследствии было законодательно утверждено положение о сохранении льгот для населения до 2030 года.

По мнению бывшего вице-премьера и главы Центрального Банка Туркменистана Худайберды Оразова, на протяжении длительного периода, правительство страны использовало льготы в популистских целях.

Оразов: Когда международные организации отмечали низкий уровень дохода населения, Туркменистан заявлял, что в стране бесплатный газ, вода, свет и все дешево.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, во время визита в Германию в сентябре прошлого года, заявлял, что льготы для населения являются свидетельством благосостояния населения, а также соблюдения прав человека в стране.

С приходом к власти, после смерти бывшего президента Ниязова, Гурбангулы Бердымухамедов ввел дополнительные льготы для населения в виде бесплатного бензина. Эта льгота была отменена в 2014 году. Впоследствии топливо заметно подорожало.

Тема отмены льгот была затронута на одном из заседаний Совета Старейшин страны. В сентябре 2016 года, представители совещательного органа обратились к президенту Бердымухамедову с просьбой отменить льготы, объяснив свое пожелание, повышением уровня благосостояния граждан страны.

Радио Азатлык сообщало об ухудшении экономической ситуации в Туркменистане и сокращении доходов населения. В последнее время постоянно повышаются цены на продовольствие, задерживается зарплата бюджетникам, растет безработица.

По некоторым данным, ни подтвержденным, ни опровергнутым государственными органами Туркменистана, уровень безработицы в стране превышает 50%.

Официальная статистики по уровню безработицы в стране не публикуется. Власти страны с 2007 года не сообщают и о численности населения. Результаты переписи населения 2012 года до сих пор не обнародованы.

Бывший вице-премьер и глава Центрального Банка Туркменистана Худайберды Оразов, отмечает, что Туркменистан является страной с наименьшим уровнем реального дохода на душу населения и в этой ситуации отмена льгот приведет к усугублению тяжелого положения населения.

Оразов: В настоящее время, с отменой льгот, при том, что уровень дохода и стоимости услуг останется прежним, жить станет невозможно.

С 1 января 2017 года минимальный размер заработной платы в Туркменистане установлен в размере 650 манатов (по официальному курсу ЦБ Туркменистана 185 долларов США — ред.)

Международные эксперты и местные наблюдатели отмечают, что Туркменистан переживает тяжёлый экономический кризис, которому способствует снижение мировых цен на энергоресурсы, а также затраты на строительство дорогостоящих объектов.

Только в рамках подготовки к спортивным соревнованиям Азиада-2017, которые пройдут в сентябре в Ашхабаде, государство уже потратило около 8 миллиардов долларов США на строительство Олимпийского городка и одного из самых дорогих международных аэропортов в мире.

Власти Туркменистана продолжают тратить государственные средства на строительство дорогостящих объектов. Только по официальным данным, на сегодняшний день, эти затраты составляют 50 миллиардов долларов.

Туркменистан – одна из самых закрытых стран Центральной Азии и мира.

Она располагает четвертыми по величине месторождениями природного газа в мире, но, по данным ООН, население бывшей советской республики находится в бедственном положении.

Правозащитники обвиняют Бердымухамедова в нарушении прав человека, подавлении оппозиции и отсутствии свободы слова.

Источник: Радио Азатлык