Ильхам Алиев помиловал двух осужденных граждан Туркменистана

В честь 100-летия Азербайджанской Демократической Республики президент этой страны Ильхам Алиев помиловал 634 человека, включая двух граждан Туркменистана. Распоряжение опубликовано на сайте главы Азербайджана и датировано 24 мая.

В числе граждан Туркменистана числятся Аллануров Юсуп Алланурович, 1993 года рождения, осужденный приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 16 августа 2013 года, а также Нурбердиев Халмурат Раджаб оглу, 1986 года рождения, осужденный приговором Апшеронского районного суда от 17 мая 2016 года.

Всего иностранцев в списке помилованных числится 39 человек.

В последнее время из-за возросшего потока туркмен в соседнюю республику участились случаи задержания туркменистанцев в Азербайджане. В феврале этого года в Баку были задержаны трое граждан Туркменистана по подозрению в контрабанде золота. По информации издания Haqqin.az, в Азербайджан увеличился въезд и туркменских секс-работниц, которые устраиваются работать в массажные салоны, но на самом деле занимаются проституцией.