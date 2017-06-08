Г. Бердымухамедов посетит выставку «Астана ЭКСПО-2017»

Президент Туркменистана Г. Бердымухамедов отправится 10 июня в Казахстан, где посетит павильон Туркменистана на выставке «Астана ЭКСПО-2017». Об этом 8 июня сообщило госинформагентство Туркменистана (TDH). Главная тема выставки — «Энергия будущего».
На «Астане ЭКСПО-2017» свои павильоны представляют 100 стран, главы некоторых из них примут участие в открытии выставки, которое состоится 9 июня.
Ожидается выступление Г. Бердымухамедов на церемонии открытия павильона Туркменистана, где будут продемонстрированы успехи страны в сфере экономики, использования энергетических ресурсов, в том числе альтернативных источников энергии.
Источник: АНТ
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