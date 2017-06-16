В Туркменистан приехал архиепископ Феофилакт (фото)

16.06.2017 в рубрике Главное, Общество. Метки: , 290

15-18 июня в Туркменистане с визитом находится Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт (Курьянов Денис Анатольевич). Утром в пятницу, 16 июня, архиепископ провел божественную литургию в Воскресенском храме Ашхабада. Поучаствовать в богослужении пришли около 200 верующих.

Вечером архиепископ Феофилакт проведет в Кирилло-Мефодиевском храме Ашхабада молебен с чтением акафиста (хвалебного песнопения) Пресвятой Богородице, а весь завтрашний день пробудет в Балканском велаяте, где отслужит молебен в Туркменбаши, Балканабаде и Сердаре (бывший Кизыл-Арват).

Основная цель визита архиепископа – освящение храма иконы Божией Матери «Услышательница» на территории Патриаршего духовно-административного центра и храма святителя Николая Чудотворца. Обряд состоится 18 июня в 08:30 часов в Ашхабаде. Строительство храма иконы Божией Матери «Услышательница» началось еще более 20 лет назад, однако только в 2008 году было получено разрешение на окончание работ. С освящением церкви в столице Туркменистана станет на один православный храм больше.

Фото Станислава Волкова, специально для АНТ

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