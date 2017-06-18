В Ашхабаде появился новый православный храм (фото)

18 июня в столице Туркменистана был освящен новый православный храм иконы Божией Матери «Услышательница». Он расположен на территории Патриаршего духовно-административного центра и Храма Святителя Николая Чудотворца. Освящение провел Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, временно управляющий Патриаршим благочинием приходов Русской Православной Церкви в Туркменистане, находящийся с визитом в стране.

По сообщениям из Ашхабада, принять участие в освящении пришли свыше тысячи прихожан, в том числе и из других регионов Туркменистана. Помимо этого, все желающие могли стать свидетелями дьяконской хиротонии – посвящении иподьяконов в дьяконы, и освящения новых колоколов.

В честь освящения нового храма, по традиции Свято-Никольского собора, прихожан угостили постным пловом с грибами, арбузами и сладостями. После этого к Архиепископу стали подходить все желающие за получением благословления, а в ответ его высокопреосвященство раздавал иконы Божией Матери «Услышательница».

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