Ашхабад: Православные христиане отметили праздник Светлого Христова Воскресения

В ночь с субботы на воскресенье православные христиане Туркменистана отметили праздник Светлого Христова Воскресения. В Ашхабаде праздничная служба прошла в четырех православных храмах.

В Соборе Святителя Николая Чудотворца богослужение возглавил председатель приходского совета собора священник Сергий Бондарев. Ему сослужили дьякон Владимир Савочкин, иереи Алексий Михайлов и Димитрий Киреев.

Ближе к полуночи начался Крестный ход вокруг собора. По разным оценкам местных наблюдателей, в праздничной службе приняли участие от нескольких сот до одной тысячи православных христиан, многие из которых пришли со своими детьми. Среди них были люди разных национальностей: русские, армяне, поляки, венгры, литовцы, узбеки и туркмены. Каждый из них принес с собой пасхальные яйца и куличи для освящения, оно началось около 3 утра.

В праздничной службе принял участие советник-посланник посольства Российской Федерации в Туркменистане Сергей Насиновский с супругой.

В православных храмах велаятских центров также прошли пасхальные богослужения. По некоторым данным, в храмах побывали несколько сот прихожан. У всех было приподнятое настроение, люди были по-праздничному одеты, потому что в эту ночь у христиан принято забывать прошлые обиды, прощать друг друга, радоваться воскресшему Христу и желать близким добра и праведности.

Органы правопорядка грамотно организовали подход людей в место, где проходило богослужение. Они вели себя корректно, стараясь ничем не задеть светлые чувства пришедших в церковь сограждан. Не наблюдалось никаких эксцессов типа пьяных драк с приводом в полицию, хотя нетрезвых «прихожан» было достаточно. Более того, они распивали спиртные напитки прямо на территории русского кладбища и, особо не церемонясь, обращались к священнослужителям с просьбой освятить принесенные яйца, куличи и даже самих себя. На выходе из храма прихожане поздравляли дежуривших сотрудников МВД с праздником и угощали их пасхальными яствами.

Сообщается, что Русская православная церковь совместно с ашхабадским автопарком организовали бесплатный проезд людей до дома на автобусах.

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