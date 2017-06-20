Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Акджа Нурбердыева приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Нидерланды Регины Вероники Марии Джонс-Бос (на фото), сообщает Туркменистан.ру.
«В ходе состоявшейся беседы дипломат была ознакомлена с основными направлениями внешней и внутренней политики Туркменистана. Посол была проинформирована о деятельности национального парламента и коренных реформах, проводимых в законотворческой сфере».
Отметив заинтересованность Нидерландов в активизации двустороннего партнерства, Регина Вероника Мария Джонс-Бос заявила о намерении содействовать развитию межпарламентских связей и межгосударственного диалога.
В этот же день Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерланды была принята в Министерстве иностранных дел Туркменистана, где состоялся обмен мнениями об аспектах международной политики и по вопросам сотрудничества.
По данным из открытых источников, посол Джонс-Бос также руководит дипмиссией Нидерландов в Москве, а до этого, в 2007-2012 годах, была послом своей страны в США. Свободно владеет французским, итальянским, русским и немецким языками.
2 комментария к записи «В Туркменистане аккредитован новый посол Королевства Нидерланды»
Какая молодец, что русским владеет, теперь и туркменский на очереди.
Неужели английского нет в ее списке?! Все дипломаты в первую очередь знают этот язык международного общения.