Выговорами «болезнь» правоохранительных структур не вылечить

Президент Туркменистана не скупится на выговоры. Он раздает их налево и направо. Взыскания получают все: от курирующих конкретные отрасли вице-премьеров до министров и хякимов велаятов. Казалось бы, после наложения взыскания на ответственного руководителя положение дел на местах должно улучшиться. Но нет, ничего не меняется, а кое-где еще больше ухудшается, чем это было до президентского выговора.

Оказывается, чрезмерное получение взысканий, как и постоянное употребление алкоголя или наркотиков, вызывает привыкание. Туркменские чиновники в этом плане не исключение. Некоторые из них настолько адаптируются к получению выговоров, что у них вырабатывается к ним устойчивый иммунитет. Не успеет истечь срок действия одного выговора, как Аркадаг «награждает» их новыми взысканиями с сопутствующими последними предупреждениями. Однако и это не помогает.

Вон министр внутренних дел Туркменистана Исгендер Муликов, уже имеет, как сообщили СМИ, два выговора — «за ослабление дисциплины среди личного состава МВД, за низкую организацию политико-воспитательной работы, а также за неполное предоставление конкретной информации о совершенных преступлениях», однако дисциплины среди сотрудников полиции как не было, так до сих пор и нет. Эти люди, привыкшие во всем извлекать личную наживу, особо не заморачиваются по поводу соблюдения законности и уважения конституционных прав граждан при их задержании и при расследовании дел, попирая эти права почем зря.

Ничуть не укрепляется дисциплина и среди личного состава сотрудников МНБ, подчиненных министру Доврангельды Байрамову, даже после вынесения ему сперва простого выговора (октябрь 2016), а затем уже и «строгача» (ноябрь 2016). Не помогает, хоть убей этого министра! Подчиненный ему личный состав, как и раньше, используя свое превосходство над всеми, включая местную исполнительную власть и другие правоохранительные органы, «доит» других «дояров» — полицейских, судей, налоговиков, хякимов. Словом, всех, у кого есть что взять.

Для большинства подчиненных Доврангельды Байрамову сотрудников МНБ интересы национальной и государственной безопасности давно уже отошли на второй, а то и третий план. На первый же выступили такие пороки человеческой натуры, как нажива, корысть, блуд, чванливость, вседозволенность.

В Балканском велаяте из уст в уста передаются подробности того, как на широкую ногу живет и что вытворяет сотрудник местного управления МНБ по имени Шатлык. Официально он характеризуется положительным, примерным семьянином, в реальности же красноводчане описывают его алчным, мстительным типом, для которого не существует ни нравственных устоев, ни правовых норм. Такие, как Шатлык, чувствуют себя хозяевами жизни, всесильными и всемогущими. Они позволяют себе все, что пожелают. В частности, особняк, в котором он живет и куда в отсутствии жены и детей, часто обманом и угрозами, приводит чью-то жену, сестру или дочь для любовных утех, на зарплату сотрудника МНБ не построить, как не купить все то, что создает богатый внутренний интерьер. Все: его коллеги видят и знают, что этот сотрудник МНБ живет не по средствам и не по совести, а сделать ничего не могут. Или не хотят, потому что практически за каждым есть подобные грешки.

И свои шатлыки имеются в каждом областном или районном управлении МНБ. Более того, таких шатлыков становится все больше и больше, несмотря на многочисленные выговоры министру Д. Байрамову. Кстати, на днях, 17 июля, распоряжением Г. Бердымухамедова «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над соблюдением дисциплины среди сотрудников подведомственных структур» министру Байрамову объявлен строгий выговор. Уже третий с октября прошлого года.

Но почему-то нет уверенности в том, что это очередное взыскание усилит дисциплину в рядах туркменских чекистов. Почему? Потому что Д. Байрамов один, а таких сотрудников, как Шатлык, тысячи. Потому что эти выговоры, словно мертвому припарка. Потому что за годы независимости вся структура МНБ, куда в былые времена кандидатов отбирали самым тщательным образом, сейчас пополнилась персонами, для которых собственные меркантильные интересы стоят выше интересов государства и нации. Чтобы обеспечить дисциплину среди наделенных властью сотрудников МНБ и МВД, гарантировать неукоснительное соблюдение ими законов страны, прав и свобод граждан, теперь нужны кардинальные реформы этих органов. Готово ли руководство страны в лице президента к проведению этих реформ – вот вопрос…

Атаджан Непесов, журналист, специально для АНТ