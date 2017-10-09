Бердымухамедов будет дважды Героем Туркменистана

Старейшины Туркменистана на заседании 9 октября 2017 года предложили присвоить звание Героя Туркменистана (вторично) президенту Гурбангулы Бердымухамедову. Первый раз это звание он получил ровно шесть лет назад – 24 октября 2011 года. Выдающимися заслугами Аркадага названа «колоссальная работа», проводимая им и направленная на обеспечение благополучной и счастливой жизни людей. Предложение было встречено бурными овациями и вставанием с мест.

Его предшественник, Сапармурат Ниязов, получал это звание шесть раз.