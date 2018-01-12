Стамбул: Подозреваемый в изнасиловании туркменки отпущен под подписку о невыезде

12.01.2018 в рубрике Из других СМИ, Лента. Метки: 423

В Стамбуле продолжаются слушания дела годичной давности об изнасиловании гражданки Туркменистана. По версии обвинения, в феврале 2017 года гражданин Турции (местные СМИ приводят лишь его инициалы — Д.К.) обманным путем заманил туркменку Мадину Т. якобы для проведения собеседования для последующего трудоустройства няней и уборщицей в доме у местной актрисы.

После интервью он выключил свет в кабинете и начал к ней приставать. Женщина попыталась сбежать, однако подозреваемый достал пистолет и пригрозил ей убийством, если она с ним не переспит. Затем он завязал рот девушки своим ремнем, изнасиловал и сказал, что если она обратится в полицию, то он ее убьет. На следующий день после инцидента Мадина обратилась в правоохранительные органы. Мужчину арестовали.

На протяжении года шло следствие, а 8 января стало известно, что суд постановил отпустить подозреваемого под подписку о невыезде в связи с недостаточностью доказательств его вины.

Турецкие СМИ сообщают, что изначально Мадина обратилась к некоей Айше по вопросу трудоустройства в Стамбуле. Айша дала номер телефона подозреваемого и сказала, что этот человек поможет устроить ее у знаменитой актрисы няней и уборщицей.

На суде подозреваемый заявил, что познакомился с Айшой на вилле той самой актрисы, где она сама работала уборщицей. Подозреваемый Д.К. пришел туда якобы для настройки некоего оборудования. Вместо денег за работу он попросил у Айши прислать ему девушку для удовлетворения своих мужских потребностей.

Потерпевшая, со слов Д.К., сама ему позвонила. Договоришись о стоимости услуги, он ей заплатил.

«Мы переспали. После этого она попросила меня проводить ее до общественного транспорта. Я проводил. Через час она позвонила и попросила еще денег. Я спросил, зачем тебе еще деньги, я не дам», — сказал он на суде.

По его словам, никакого изнасилования не было.

Следствию не удалось выяснить ни адреса, ни других данных об этой Айше, а актриса, у которой она якобы работала, через своих адвокатов передала, что такой работницы у нее нет.

В связи с этим суд постановил освободить обвиняемого Д.К. под подписку о невыезде до завершения разбирательств.

Обзор прессы подготовлен стамбульским корреспондентом АНТ

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