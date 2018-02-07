$70 тысяч пыталась вывезти гражданка Туркменистана из Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Казахстанскими пограничниками пресечен провоз незадекларированной крупной денежной суммы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК. «В пункте пропуска «Темир баба авто» регионального управления береговой охраны задержана гражданка Туркменистана, которая пыталась провезти незадекларированную денежную сумму 70 000 долларов США. Следовала задержанная из Казахстана в Туркменистан на автомобиле «Тойота Ланд Крузер», — отмечается в сообщении. Проинформированы представители взаимодействующих органов.

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