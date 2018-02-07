$70 тысяч пыталась вывезти гражданка Туркменистана из Казахстана

07.02.2018 в рубрике Из других СМИ, Лента. Метки: 489

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Казахстанскими пограничниками пресечен провоз незадекларированной крупной денежной суммы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК. «В пункте пропуска «Темир баба авто» регионального управления береговой охраны задержана гражданка Туркменистана, которая пыталась провезти незадекларированную денежную сумму 70 000 долларов США. Следовала задержанная из Казахстана в Туркменистан на автомобиле «Тойота Ланд Крузер», — отмечается в сообщении. Проинформированы представители взаимодействующих органов.

ОБСУДИТЬ (0)
Print FriendlyРаспечатать | Сохранить в PDF | Отправить другу

Материалы по теме:

Неожиданная война таможен Туркменистана против ИранаНеожиданная война таможен Туркменистана против Ирана
Видео: Афганские туркмены охраняют границу ТуркменистанаВидео: Афганские туркмены охраняют границу Туркменистана
Туркменские пограничники не пустили узбекского паломника, отправившегося в хадж на велосипедеТуркменские пограничники не пустили узбекского паломника, отправившегося в хадж на велосипеде
В Фарьябе идут бои. Один уезд близ границы с Туркменистаном уже захвачен талибамиВ Фарьябе идут бои. Один уезд близ границы с Туркменистаном уже захвачен талибами

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.