Студенты-заочники из Туркменистана привезли на сессию пакет бриллиантов

За один драгоценный камень предприимчивые заочники одного из вузов Гродно просили 95 долларов США.

МИНСК, 7 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гродно братьев-студентов, граждан Туркменистана, которые привезли в Беларусь с родины и пытались продать в Минске ювелирные изделия и бриллианты, сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.

Задержание проводили оперативники УБЭП ГУВД и Фрунзенского РУВД. Туркменистанцы, получающие образование заочно в одном из вузов Гродно, приехали в Беларусь на очередную сессию.

«Они планировали в Минске продавать бриллианты и ювелирные изделия, которые привезли с собой», – сказали в ГУВД.

Выйти на нелегальных торговцев драгоценностями удалось благодаря поступившей в милиции оперативной информации. Студентов взяли с поличным во время продажи десяти камней, за которые они хотели выручить 950 долларов США.

После проведения обысков оперативники нашли у братьев и изъяли золотые изделия с изумрудами и бриллиантами, четыре пакета с камнями белого и желтого цвета. Сейчас эксперты проводят исследования данных драгоценностей.

В отношении студентов было возбуждено дело по ч. 1 ст. 223 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил о сделках с драгоценными металлами и (или) камнями). Санкция статьи в качестве наказания предусматривает штраф, арест или лишение свободы на срок до трех лет.