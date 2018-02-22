Узбекистан и Туркменистан в марте возобновят прямое авиасообщение

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан и Туркменистан в начале марта этого года планируют возобновить прямое авиасообщение, прерванное около пяти лет назад.

Договоренности о возобновлении авиасообщения были подписаны в мае прошлого года в ходе визита Шавката Мирзиёева в Туркменистан, сообщает Sputnik.

«Сейчас мы усиленно работаем, чтобы открыть прямой рейс Ашхабад — Ташкент. По предварительным данным, он будет выполняться два раза в неделю. Старт запланирован на начало марта. На первом этапе маршрут будут обслуживать только самолеты «Туркменховаёллары». В дальнейшем, исходя из рентабельности, частота рейсов может быть увеличена, и часть полетов возьмет на себя узбекская сторона», — отметил посол Туркменистана в Узбекистане Шири Шириев.

Напомним, что авиасообщение между странами было прервано 2 мая 2013 года из-за нерентабельности. Тогда полеты выполнялись узбекской стороной.

В середине прошлого года авиаперевозчики двух стран подписали договор на обслуживание и обеспечение бортовым питанием самолетов авиакомпании Туркменистана в международном аэропорту Ташкент.

На переговорах также был рассмотрен проект коммерческого интерлайн-соглашения, которое предусматривает взаимное признание перевозочных документов и дает право обоим авиаперевозчикам оформлять авиабилеты на рейсы партнера.