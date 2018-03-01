Туркменистан: Живой младенец найден среди бытовых отходов

На одном из популярных туркменских Инстаграм-каналов на днях было опубликовано видео, как несколько мужчин обнаружили на свалке бытовых отходов новорожденного младенца. На кадрах малыш лежит голый на земле, у него еще не перерезана пуповина. Когда и где именно было снято это видео, неизвестно. Мужчины на ролике говорят по-туркменски. Судя по разговору, они подошли к этому месту, чтобы справить малую нужду.

Иных эмоций, кроме потрясения, возмущения и острой жалости, это видео не вызывает. Жалости к новорожденному младенцу, которого нерадивая мать не просто бросила, а обрекла на верную гибель от холода, голода или нападения бездомных животных. Не может не вызывать вопросы поведение молодых людей, обнаруживших ребенка, которые, наблюдая за его мучениями, снимают происходящее на свои телефоны. Хочется надеяться и верить, что, вдоволь наснимав, это парни исполнили-таки свой гражданский долг и сообщили органам об обнаруженном ими среди бытового мусора живом младенце.

Откуда такая жестокость в женщине, которая, отходив 9 месяцев, произвела на свет живого и, судя по всему, здорового малыша? Сколько ей лет – 18, 20 или, может, она несовершеннолетняя? Что толкнуло ее на такое преступление? У нас нет ответов на эти и еще многие другие вопросы. Мы только надеемся, что малыш спасен, а мать найдена и ответит за содеянное по закону.