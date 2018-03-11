В марте Бердымухамедов «дособрал» еще полмиллиона тонн зерна?

На заседании правительства 9 марта 2018 года президент Туркменистана неожиданно заявил, что в прошлом году земледельцы собрали «свыше полутора миллиона тонн пшеницы».

Это заявление оказалось особенно странным и удивительным, потому что ровно 8 месяцев назад, 7 июля 2017 года, на подобном заседании правительства президент озвучил совсем другую информацию, а именно: «В нынешнем году собрано чуть более миллиона тонн пшеницы», и сказано это было сразу же после завершения жатвы с критикой в адрес руководителей регионов, не выполнивших договорные обязательства.

Так откуда же взялись за прошедшие восемь месяцев эти полмиллиона тонн пшеницы? Неужто из-под зимнего снега? И за что в разгар лета, сразу после жатвы, вице-премьер Э. Оразгелдыев, курирующий сельское хозяйство, получил строгий выговор? Тогда говорилось, что «за необеспечение выполнения договорных обязательств по заготовке пшеницы».

Так, может быть, нынче, в марте, Г. Бердымухамедов просто случайно оговорился, перепутав один миллион с полуторами? Что там каких-то 500000 тонн, погоду не делают, а звучат весомее! Источники в Туркменистане, однако, считают, что это вовсе не оговорка и что президент намеренно сообщил членам правительства, читай – всему народу, недостоверные данные об урожае пшеницы сезона-2017. И сделал он это, по их словам, на фоне наблюдаемого в стране ажиотажного спроса на хлеб и муку и стремительного таяния запасов зерна в государственных амбарах.

Он так и сказал: «Наши аграрии своевременно и сполна обеспечиваются высококачественными семенами, различными видами удобрений, современной сельскохозяйственной техникой, водой в необходимом объёме. Все это даёт положительные результаты», мол, не переживай, мой любимый народ, с голоду не помрешь, без хлеба я тебя не оставлю.

Непонятно только, за что все же были наказаны летом вице-премьер и пять глав областных администраций…