В Лебапе дехкане закидали арчина комьями земли

23.10.2017 в рубрике Из других СМИ, Лента. Метки: , 505

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Экономический кризис, усугубляемый безграмотными, популистскими решениями и действиями туркменских властей, тяжким бременем ложится на плечи простых граждан. Введение платы за коммунальные услуги, повсеместный рост тарифов и цен, задержки с выплатой зарплат – все это в совокупности нагнетает напряженность в обществе. Кое-где люди уже не выдерживают и открыто выражают свое недовольство, устраивая акции протеста. Независимые издания сообщали о том, что произошло в Дашогузе, где родители, в основном женщины, возмущенные десятикратным повышением платы за содержание ребенка в детских садах, пикетировали здание местного хякимлика.

И вот новый случай людского недовольства. На этот раз свое возмущение по поводу задержки с проведением взаиморасчетов с хлопкоробами выразили арендаторы дехканского объединения «Лебап» Сакарского этрапа Лебапского велаята. Об этом 23 октября сообщило радио «Азатлык».

По информации радио, событие произошло во время обеденного перерыва 12 октября в селении Райдашлык. Возмущенные дехкане высказали свои претензии арчину (главе сельской администрации), но тот объяснил, что денег нет, все средства пошли на проведение «Азиады-2017» в Ашхабаде, и как только деньги поступят, они будут перечислены на счета арендаторов.

Такое объяснение ситуации не удовлетворило людей, испытывающих финансовые трудности не один месяц. Собравшиеся говорили, что из-за безденежья селяне распродают свой скот или влезают в долги, что в таких условиях они не будут собирать хлопок. Подобное заявление разозлило арчина, и он накричал на людей: мол, давайте, покажите, на что вы способны. И сельчане показали. Они забросали его комьями земли. В ситуацию вмешались местные старики, попытавшие успокоить толпу. Арчин, воспользовавшись моментом, ретировался с места события.

По сообщению радио, глава сельской администрации поехал в хякимлик этрапа, чтобы рассказать о случившемся. Там ему велели отобрать земли у тех, кто отказывается продолжать убирать хлопок, и передать участки другим жителям села, способным работать на земле. Такое решение вызвало еще большее недовольство людей. Представители возмущенных арендаторов поехали в этрапский центр, однако в хякимлике заявили, что никто никому не давал указание по поводу отъема участков и передачи их другим лицам. «Идите отсюда и решайте проблемы со своим арчином», — сказали чиновники хякимлика.

Напряженность в отношениях между дехканами и представителями местной власти все еще сохраняется. Возмущенные арендаторы приняли решение приостановить уборку урожая до прояснения ситуации с оплатой, сообщает сайт радио.

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