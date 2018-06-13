Бердымухамедов перетасовал силовиков

На прошедшем 13 июня заседании государственного совета безопасности президент Гурбангулы Бердымухамедов снял за серьёзные недостатки в работе министра национальной безопасности Доврангельды Байрамова (на фото). Бывший чиновник понижен в воинском звании с полковника до майора.

На его место президент назначил генерал-полковника Яйлыма Бердыева, который до этого пребывал в должности министра обороны. Новым руководителем оборонного ведомства страны назначен генерал-майор Бегенч Гундогдыев, освобождённый от должности начальника государственной пограничной службы Туркменистана – командующего пограничными войсками.

По сообщению туркменского телевидения, глава МВД Туркменистана Искендер Муликов повышен в звании до генерал-лейтенанта.

О конкретных причинах перестановок в силовых структурах Туркменистана местные СМИ не сообщают.