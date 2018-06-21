Арсланмухаммед Назаров: Рэп в Туркменистане все еще не воспринимают

Западная хип-хоп/рэп культура пришла в Туркменистан, как и во всю Центральную Азию, в начале нового столетия. Кассеты и компакт-диски Эминема, Децла, зачастую пиратские, в Ашхабаде передавались из рук в руки под строгие гарантии возврата, а подростки до синяков на коленках и локтях соревновались в брейк-дансе под хит «Freestyler» финского коллектива Bomfunk. С тех пор хип-хоп/рэп культура в Туркменистане стала развиваться, появилось первое поколение исполнителей, которые начинали писать свои слова под известные западные хиты. По словам Арсланмухаммеда Назарова (на фото), молодого хип-хоп исполнителя, более известного своим поклонникам по сценическому имени XB Mawzer, сегодня отдельные ребята пытаются писать и собственную музыку, но плагиата все равно хватает. О том, что из себя представляет туркменский рэп/хип-хоп и каковы его перспективы, исполнитель рассказал в интервью АНТ.

— Арслан, сколько вам лет, откуда вы родом и где живете сейчас?

— Салам! Мне 22 года, я родом из Ашхабада, но вот уже шесть лет живу в Анкаре, окончил здесь вуз и решил остаться.

— Что означает ваш псевдоним?

— Изначально мое сценическое имя было XB, но потом, в 2013 году, к нему в конце добавил слово Mawzer. Х – означает «нет», В – от слова «Beat» [ритм], а вместе ХВ — отсутствие ритма. Mawzer – просто красивое слово из арабского языка, имеет несколько значений – кратер вулкана или место, куда попал выстрел из ружья.

— С какого возраста вы читаете рэп? Как оказались в этом жанре, учились ли музыке вообще и исполнению, в частности? Почему своим творчеством выбрали исполнение в стиле поп-рэп?

— В музыке я с 6 лет, а начал выступать еще будучи школьником. Конечно, не сразу стал исполнять хип-хоп. Поначалу пел эстрадные и народные песни. Музыку и вокал освоил в школе, с возрастом стал расширять музыкальные жанры. Наконец, сделал выбор в пользу хип-хопа, который, кстати, и был основной целью для меня. В этом жанре исполнения, как мне кажется, есть возможность в 32 строчках передать слушателям свой внутренний мир, свои чувства и сомнения. С самого начала я стал исполнять то, что происходило или происходит в моей жизни, а не придумывать то, чего никогда не было. Я не навязываю слушателям какую-то свою правду, а оставляю выбор за ними. Часто смешиваю поп с хип-хопом, приятное с жестью. В общем, для меня самое лучшее место в мире – это студия, где я работаю, и пиала зеленого чая.

— На Западе через хип-хоп говорят о неравенстве и несправедливости в обществе, а о чём сегодня туркменский поп-рэп? Когда он пришел в Туркменистан? Чем он отличается от своих западных аналогов?

— Туркменский хип-хоп на данном этапе не на хорошем месте, в этом мире рулят деньги, каждый исполнитель выпускает то, что желает рекламодатель. Настоящего хип-хопа, его старой школы, уже нет. Пожалуй, только Азат Оразов знакомит туркменскую публику со старым стилем рэпа, но если говорить о мастерстве исполнения, то и он не отличается от других. В отечественном шоу-бизнесе и в творчестве этого исполнителя, в частности, много плагиата. Тем не менее, именно с Азата Оразова туркменские слушатели узнали, что такое рэп.



А вообще я бы поделил туркменский рэп на две условные группы. Одну составляют только песни о любви. Вторую я называю старой школой, настоящим рэпом. Появились талантливые молодые ребята-рэперы. Однако в Туркменистане до сих пор на них и на все рэп-искусство смотрят холодным взглядом. Если кто-то в жизни совершает плохой поступок, то это воспринимается обыденно, едва ли не в порядке вещей, но стоит на ту же тему написать речитатив и исполнить его, то это считается недопустимым. Я не соглшаюсь с таким положением дел. Потому что хип-хоп – это искусство, это отражение мира, той реальности, в которой мы все живем, его слушать интересно, а еще интереснее найти в нем себя. Я знаю, что земля большая, дай Бог, в Туркменистане для рэпа откроются дороги, и рэперы станут давать большие концерты.

— Проблема плагиата весьма актуальна для туркменской эстрады. Лишь немногие пишут свою собственную музыку к словам. В чем причина? Почему такое происходит?

— Причина проста: все артисты туркменской эстрады хотят на этом быстро и легко заработать, чтобы разбогатеть. Но беда в том, что те, кому есть что сказать своим слушателям, боятся собственных мыслей, а у других нет ни воображения, ни совести. Если кто-то напишет и выпустит новый рэп-речитатив, то все думают только о том, как бы эту тему украсть, присвоить, переделать и выдать за свою. В наши дни в эстрадном искусстве Туркменистана очень мало тех, кто пишет и музыку, и тексты к ней. Они составляют всего процентов 30, а остальные используют или копируют чужое, тем самым нарушая нормы авторского права. Подобное воровство у нас не считают за преступление ни те, кто ворует, ни те, кто должен охранять закон. Он вообще не работает в Туркменистане. [Согласно Уголовному кодексу Туркменистана, наказание за нарушение авторских и смежных прав, прав патентообладателей, наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет — прим. ред.].

— Почему туркмены в большинстве своем не принимают рэп? Это связано с культурой? Менталитетом? В социальных сетях можно много найти видео, где туркмены слушают туркменский и зарубежный рэп в своих автомобилях.

— Да, в первую очередь, рэп никак не роднится с культурой и менталитетом туркменского народа, по этой причине очень многим данный жанр не нравится, его не приняли. Но не ошибусь, если скажу, что рэп для культуры Туркменистана стал своего рода революцией. Туркмены были далеки от Запада, где рэп зародился. С другой стороны, в самой культуре нашего древнего народа испокон веков был свой самобытный рэп. Я вам серьезно говорю. Правда, он назывался по-другому, ведь «рэп» – это иностранное заимствование. В старые времена туркмены так же, как сейчас рэперы, исполняя песню или дестан, передавали окружающим свои мысли, чувства, проблемы. Туркменские бахши устраивали меж собой состязания, или, говоря современным языком, батлы, собирая вокруг себя слушателей, которые и выступали в роли жюри. Исполнители дестанов под аккомпонемент дутара, как в рэп-батлах, сходились в словесных поединках, стараясь своей цепкой памятью, словарным запасом удивить собравшихся зрителей и, конечно же, победить друг друга. Победитель срывал не только аплодисменты благодарных зрителей и слушателей, но и зарабатывал ценные призы того времени. Разумеется, наших бахши-сказителей никто тогда не называл рэперами, хотя они, по сути, и были таковыми.

— Проводятся ли подобные рэп-батлы в современном Туркменистане?

Официально нет. Но в период 2015-17 годов я дважды организовывал их проведение в интернете с целью ознакомления публики с молодыми рэп-исполнителями. Я являюсь администратором сайта 100de100hiphop.com [с 2017 года сайт не активен из-за блокировки властями Туркменистана — прим. ред.]. Нам удалось выявить хороших рэперов новой школы, они в дальнейшем стали самостоятельно развиваться. Например, Citizen в 2017 году получил специальное звание «лорд рэп-батла», победив всех молодых исполнителей, в том числе занявшего первое место Strike. Соревнование проходило в честной борьбе.

— Каким образом туркменские рэперы доносят свое творчество до аудитории? Бывают ли официальные концерты исполнителей рэпа, частные вечеринки?

— Официальных концертов также нет. Бывают так называемые «междусобойчики». На лето, на август, у меня запланированы концерты в нескольких городах России, в ближайшие дни я смогу сообщить об этом. В Туркменистане есть артисты, которые становятся известны за счет рэп-исполнения. Однако они отворачиваются от своих фанатов, проявляют высокомерие. Не надо задирать нос оттого, что у тебя есть деньги и слава, лучше оставаться самим собой. Гордость и высокомерие, нежелание критически воспринимать себя в искусстве также могут плохо влиять на развитие этого искусства в целом. Также в стране нет рекламных услуг для популяризации жанра. Для того чтобы мир узнал о туркменском рэп-искусстве, о туркменах вообще, нужно иметь собственную официальную платформу для создания рекламных роликов, должны быть тематические сайты, группы, форумы, нужны менеджеры… Не знаю, может, и наступят когда-нибудь для хип-хоп, рэп-искусства хорошие дни.

— Как бы вы сформулировали, какой он — рэп-слушатель в Туркменистане? Какого он примерно возраста?

— У среднестатистического фаната рэп-музыки нет возраста. Знаю, что сейчас те, кому за 45, слушают мои песни в своей автомашине. Узнав об этом, я был приятно удивлен. После этого сделал для себя такой вывод, что для хип-хопа все возрасты покорны. Нет ни старых, ни молодых. Если это сердцу близко, то слушают рэп. Но замечаю, что людей в пределах 18-30 лет все же большинство.

— Каким вы видите дальнейшее развитие хип-хоп культуры в Туркменистане?

— Я могу сказать о себе. О том, что сам я, если будет все во благо, еще не собираюсь прекращать это свое увлечение. К тому же наш народ потихоньку начал просыпаться, различать, кто каким искусством владеет. Всё, думаю, будет путем и надеюсь, что рэп/хип-хоп культура займет свое достойное место, встанет в один ряд с поп-музыкой в общем песенно-музыкальном искусстве Туркменистана. И сейчас все неплохо. Однако дальнейшее развитие этого направления зависит не от обилия чьих-то фантазий, а от количества настоящих песен. Вот тогда хип-хоп в Туркменистане получит свое развитие.

— Что нужно для полноценного развития этой культуры у нас в стране?

— Надо много чего создавать. Например, продюсерские центры, которые бы взяли на себя организацию батлов, концертов. Должен быть в стране некий Союз туркменской рэп-культуры или объединение, которые бы помогали артистам в проведении рекламных акций, создании афиш концертов и других мероприятий по рэп-культуре. Необходим доступ рэп-исполнителей к зрительным залам, выход их на национальное телевидение.

Если все это сделать, то рэп-культура в Туркменистане будет на высоте. Мы, может, и не доживем до этого, но хотя бы будем знать, что доживет поколение после нас.

Перевод с туркменского языка