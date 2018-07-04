Узбекистан упростил получение визы для граждан Туркменистана

С 15 июля Узбекистан упрощает процедуру оформления въездных виз для иностранцев, сообщают местные СМИ. В частности, с этого момента узбекскую визу можно будет запросить на сайте e-visa.uz (сайт пока не работает – прим. АНТ). Это значит, что иностранным гражданам не надо будет обращаться в дипломатические представительства в своих странах, которые, как правило, находятся в столицах. Подобное нововведение значительно облегчит жизнь, в первую очередь, жителям приграничных с Узбекистаном Дашогузского и Лебапского велаятов, ибо они чаще других совершают поездки в соседнюю страну.

Размер консульского сбора за оформление и выдачу электронной визы составляет 20 долларов. Получить электронную визу будет просто — она отправляется по электронной почте.

Еще одно нововведение в правилах – это безвизовый въезд в Узбекистан и временное нахождение детям и подросткам, не достигшим 16-летнего возраста. Условие одно: ребенок должен следовать с законным представителем, у которого в паспорте имеется виза, и сам иметь при себе заграничный паспорт. Безвизовое пребывание детей распространяется на весь срок действия визы взрослого сопровождающего, но не более чем на 90 дней с момента их въезда в страну.

Наконец, власти Узбекистана позволяют иностранцам находиться в Узбекистане транзитом в течение пяти суток без визы при наличии авиабилета в третью страну. На сегодняшний день прямого авиасообщения между Туркменистаном и Узбекистаном нет, хотя еще несколько лет назад в Ашхабад летали самолеты «Узбекских авиалиний».