О ситуации в сфере туризма Туркменистана. Письмо читателя

С начала этого года председатель государственного комитета по туризму Сердар Чолуков приказал всех работников подведомственных учреждений, а это отели, областные отделы туризма и др., перевести на полставки. Официально люди получают вдвое меньше, чем раньше, хотя все равно трудятся полный рабочий день. Все проблемы в сфере туризма его подчиненные связывают с непрофессионализмом чиновника, который, по некоторым данным, ранее работал на стойке регистратуры в Анталье (Турция). О том, что происходит в сфере туркменского туризма, — в письме читателя с незначительной редакторской правкой.

Со всех государственных и частных туристических компаний С. Чолуков требует ежедневные, еженедельные, ежемесячные, квартальные, полугодовые и годовые отчеты, а потом эти цифры оглашает на заседании кабинета министров как итоги финансово-экономической деятельности Комитета. Но это все ложные сведения, их никто не проверяет. Все турфирмы в Туркменистане занимаются приписками.

С. Чолуков заставляет нас приплюсовывать реальных иностранных туристов, которые побывали в стране (например, за 2016 год их было всего 9000 человек), к людям, которые выехали из страны навсегда (а они бегут!), и также к внутренним туристам. Иногда государственные турфирмы просто берут цифры с потолка или сами сотрудники едут на сутки в Авазу. Но в отчете правительству общая цифра перемещающихся людей подается как обслуживание иностранных туристов.

В эти цифры включена и работа частных туроператоров, которых Чолуков «доит» и терроризирует. Частные компании заставляют ежедневно присутствовать на всех совещаниях, для того чтобы унизить, запугать, заставить расплатиться. Чиновник отправляет частным туроператорам ежедневные письма с приказами, выдавая их за указы президента. Госструктуры не имеют права вмешиваться в работу частников. В частных предприятиях выше их директора нет никого, а госкомитет в данном случае всего лишь орган, выдающий лицензию.

Под его руководством в стране идет медленное уничтожение всех частных туроператоров, потому что у них больше клиентов, чем в госкомпаниях, лучше сервис и отношение к людям. В частные компании берут на работу профессионалов, знающих иностранные языки, культуру общения и обслуживания клиентов. Однако С. Чолуков губит их, порой переступая через закон и общепринятые нормы морали и этики. Все работники сферы туризма в Туркменистане в шоке от того, как чиновник расправляется с женщиной — директором частной фирмы, которая служит примером в работе в сфере туризма, но отказала Чолукову вступить с ним в интимную связь.

Идет умышленное умерщвление частных туроператоров со стороны Сердара Чолукова и его подчиненного Ислама Овезова – начальника отдела туризма Госкомитета. Но издеваются, конечно, не над всеми подряд. Например, в частной компании «Атлас сыяхат» работает супруга И. Овезова. Ей можно все: оформлять рабочие визы в Россию, брать с туристов больше долларов за визы. Поэтому эта семейка и катается на самых дорогих внедорожниках и отдыхает за границей за счет государства: муж — в оплачиваемую командировку, и семья с ним, причем бизнес-классом и в дорогие отели… Кого обманывает С. Чолуков и И. Овезов своими приписками? Президента? Народ?

Все государственные отделы туризма в велаятах сидят на картотеке [имеют долги, неоплаченные счета, – прим. АНТ]. У них нет денег на оплату туристических путевок, налоги и заработную плату сотрудникам. Но никто их не проверяет.

На одном из заседаний Ислам Овезов приказал проверять всех иностранных туристов, на которых мы подаем приглашение в миграционную службу, в поисковике Google. Чтобы мы знали, чем занимаются эти туристы. Получается, что комиссия в миграционной службе всех гуглит? Другой системы нет? И почему это должны делать турфирмы? Для чего тогда нужна комиссия в миграционной службе?

Миграционная служба нередко отказывает частным туристическим компаниям в приглашении того или иного иностранца, но выдает положительные решения на этих же туристов государственным компаниям. Все потому, что представитель госкомитета входит в комиссию миграционной службы.

Все договора на предоставление туристических услуг регистрируются в госкомитете. Пользуясь этим, И. Овезов и С. Чолуков «сливают» всю информацию о контрактах частных туроператоров в госкомпании. Они заинтересованы в том, чтобы госкомпании перехватывали иностранцев у частников, а им вовремя платили дань. Для этих чиновников не существует понятия коммерческая тайна.

Вы думаете, на Азиаду приехало много туристов? Все это приписки. Ислам Овезов за вознаграждение помог некоторым турфирмам оформить приглашения для иностранцев в сентябре, хотя страна была закрыта. Кто заплатил ему, тот и получил «добро» от миграции, а кто отказался платить «шапку», так им только отказы. Но эти туристы посетили страну и уехали до 17 сентября.

Сердар Чолуков на совещании открыто заставлял частных туроператоров выкупать билеты на открытие Азиады, а пустые места заполняли студентами. Нетрудно проверить, сколько туристов и гидов было во время открытия Азиады. Опять фикция, но антикоррупционное ведомство и МНБ закрывают на все глаза, потому что у С. Чолукова имеются покровители.

Хочу отдельно остановиться на платежах государственных компаний. В стране нет валюты, да и откуда ей взяться, если до сих пор государственные туроператоры берут за путевки в Россию, Украину, Турцию и другие страны наличными? Так они избегают налогов, комиссии за валютные перечисления в банках, и деньги оседают в карманах руководителей и сотрудников. Никому это не интересно, а это нетрудно доказать, достаточно сравнить, как работают частные компании. С приемом иностранных туристов то же самое. Отелям и ресторанам привозят оплату за туристов наличными в долларах, хотя должны перечислять на счет, согласно договору. Даже посещение музеев и транспортные услуги оплачивают наличными.

Государственные туроператоры могут работать без лицензии, что прописано в законе. Это частники боятся, что их лишат лицензии. Поэтому они работают, как положено. Но в результате казна страны не дополучает налогов и валютной прибыли. Недавно было объявлено о введении туристического налога в 2 доллара за сутки с иностранных туристов, которых все меньше и меньше. Теперь чиновники от туризма приплюсуют этот доход и отчитаются, что перевыполнили план на 140 процентов.

Валюта так и так оседает в их карманах. Что Чолуков и Овезов будут делать с доходом от туристического налога? Кататься в командировки за счет государства, а на эти деньги покупать себе элитные квартиры и машины?

Туризм в этой стране умер, когда председателем госкомитета стал Сердар Чолуков. Если хотите посетить гостеприимный Туркменистан, то извольте, господа, быть готовыми раскошелиться: налог, сопровождение, визовое приглашение, виза и еще много чего другого – все за ваш счет.