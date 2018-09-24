Запланированный Народный совет внезапно сократили на один день 

24.09.2018 в рубрике Главное, Политика. Метки: 8 1254

24-25 сентября в Ашхабаде должен был проходить первый за последние 10 лет Народный совет, однако сегодня он по неизвестным причинам не начался. По информации источника АНТ, заседание пройдет только 25 сентября в урезанном формате. Вместо 18 запланированных выступлений будет только восемь.

Туркменское телевидение также не транслирует заседание. По телеканалу «Ашхабад» на момент написания заметки показывали передачу с участием работников таможенной службы и военными. По телеканалу «Мирас» транслировали театральную постановку. По другим туркменским каналам также показывали дежурные передачи.

Онлайн издания Туркменистана также не сообщают о начале заседания Народного совета.

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8 комментариев к записи «Запланированный Народный совет внезапно сократили на один день »

  1. Либо Харамдагу стало жаль ковры им дарить , либо что то у них перестало клеиться.

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  3. Вы что холопы думаете без барина останутся без присмотра и без надзора . Там целая плеяда ханов а внизу море холуев и холопов. Они же гурбангулы и гурбангулки. Рабы Гурбана.

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      • А ты проницательное сыкло. Одно из качеств туркмен навещивать ярлыки на других людей поэтому и живете так . Половина стучат на другую половину вы все с житникова.

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          • Значит бот с житникова . А ты что гора Харама ты откуда бот со «центрального «,что на проспекте Махтумкули , хотя раньше была проспект Свободы.

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