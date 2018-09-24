Запланированный Народный совет внезапно сократили на один день 

24-25 сентября в Ашхабаде должен был проходить первый за последние 10 лет Народный совет, однако сегодня он по неизвестным причинам не начался. По информации источника АНТ, заседание пройдет только 25 сентября в урезанном формате. Вместо 18 запланированных выступлений будет только восемь.

Туркменское телевидение также не транслирует заседание. По телеканалу «Ашхабад» на момент написания заметки показывали передачу с участием работников таможенной службы и военными. По телеканалу «Мирас» транслировали театральную постановку. По другим туркменским каналам также показывали дежурные передачи.

Онлайн издания Туркменистана также не сообщают о начале заседания Народного совета.