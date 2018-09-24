24-25 сентября в Ашхабаде должен был проходить первый за последние 10 лет Народный совет, однако сегодня он по неизвестным причинам не начался. По информации источника АНТ, заседание пройдет только 25 сентября в урезанном формате. Вместо 18 запланированных выступлений будет только восемь.
Туркменское телевидение также не транслирует заседание. По телеканалу «Ашхабад» на момент написания заметки показывали передачу с участием работников таможенной службы и военными. По телеканалу «Мирас» транслировали театральную постановку. По другим туркменским каналам также показывали дежурные передачи.
Онлайн издания Туркменистана также не сообщают о начале заседания Народного совета.
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8 комментариев к записи «Запланированный Народный совет внезапно сократили на один день »
Либо Харамдагу стало жаль ковры им дарить , либо что то у них перестало клеиться.
Может он сдох? Вот было бы классно!
Esli eto tak, dam hudayyoly v chest etogo
Вы что холопы думаете без барина останутся без присмотра и без надзора . Там целая плеяда ханов а внизу море холуев и холопов. Они же гурбангулы и гурбангулки. Рабы Гурбана.
bot iz zhitnikova
А ты проницательное сыкло. Одно из качеств туркмен навещивать ярлыки на других людей поэтому и живете так . Половина стучат на другую половину вы все с житникова.
ne nesi purgu, hasan, idi i pokaji chto ty sam ne ssyklo.
Значит бот с житникова . А ты что гора Харама ты откуда бот со «центрального «,что на проспекте Махтумкули , хотя раньше была проспект Свободы.