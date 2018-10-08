Туркменистан: В Гарабогазе очереди за куриными окорочками

08.10.2018 в рубрике Главное, Общество. Метки: 67

В поселке Гарабогаз (бывший Бекдаш), на северо-западе Туркменистана, продажа куриных окорочков происходит под контролем полиции. К таким мерам местные власти вынуждены были прибегнуть после потасовки, произошедшей в очереди, во время предыдущего завоза продукта.

Окорочка отпускаются по 8 манатов за килограмм, однако далеко не всем желающим они достаются. Из-за нехватки и ажиотажа в государственном магазине продажа ограничена одним килограммом на человека, однако местные жители считают, что дефицит этот искусственный.

Магазин сдает часть товара частникам по завышенной цене, а потом эти же окорочка в коммерческих ларьках лежат по 24 маната за кило. Торговля у них медленно, но идет, потому что мясо стоит от 30 манатов и выше, а когда в магазине курятины нет, народ понемногу берет ту, что у частников.

«В той очереди было  человек сто или около того, и когда продажа началась, люди кинулись к прилавку, забыв про очередность, и началась самая настоящая драка», — сообщил местный житель. Продажу вынуждены были остановить и вызвать полицию. Отныне торговля осуществляется под их контролем.

Нехватка куриного мяса в Туркменистане ощущается повсеместно, даже в Ашхабаде. Независимые СМИ сообщали, что на прилавках столичных рынков продавцы выставляют упаковки якобы с курицей, а на самом деле в них – вата. Делается это для того, чтобы создать видимость изобилия.

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