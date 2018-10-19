Турецкая и германская компании обратились в инвестиционный арбитраж с жалобой на Туркменистан

19.10.2018 в рубрике Из других СМИ, Лента. 143

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) — арбитраж, входящий в группу организаций Всемирного банка, зарегистрировал два новых дела в отношении Туркменистана.

Претензии туркменской стороне предъявили турецкая фирма «Sece Inşaat» и германская инвестиционная компания «Unionmatex Industrieanlagen GmbH». Оба иска связаны с нарушением Туркменистаном обязательств по договорам в строительной сфере.

Подробности заявленных претензий пока неизвестны.

В настоящее время МЦУИС продолжает рассмотрение еще трех дел в отношении Туркменистана по искам от турецких строительных компаний «Lotus» и «Sehil», а также российского оператора сотовой связи «МТС».

Источник: Гундогар

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