Париж снял арест с туркменского самолета после уплаты штрафа

Как сообщает 19 декабря Радио Азатлык, французская служба по контролю над соблюдением природоохранных норм (ACNUSA) сняла арест с туркменского авиалайнера после уплаты туркменской стороной суммы назначенного штрафа в 204 тысячи евро. Об этом радиостанции заявил президент ACNUSA Виктор Хаим, добавив, что часть денег была выплачена наличными.

Напомним, 16 декабря самолет государственной национальной службы «Туркменховаёллары» не смог вылететь в Ашхабад из аэропорта Шарля де Голля, так как был арестован за долги.

В соответствии с судебным решением на «Туркменховаёллары» был наложен штраф за неоднократные нарушения, в том числе превышение допустимого уровня шума в ночное время, отклонение от указанных маршрутов, задержки рейсов.