Спустя два месяца после ареста судьба журналиста Радио Азатлык остается неизвестной

Прошло ровно два месяца с момента задержания корреспондента Радио Азатлык в Туркменистане Худайберды Аллашова, но его судьба по-прежнему остается неизвестной.

По последним данным, поступившим на Радио Азатлык, 14 декабря Худайберди Аллашова и его мать Курбантяч Аразмядову из Куняургенчской камеры предварительного заключения перевели в областной центр и увезли на спецмашине в Дашогуз.

27-летний Худайберди Аллашов был арестован 3 декабря 2016 года, по обвинению в хранении 11 килограммов жевательного табака насвая. Близкие журналиста и свидетели произошедшего сообщают, что обвинения ложные и в доме у Худайберди было обнаружено несколько пакетиков насвая, общим весом в 20 грамм, предназначенных для личного употребления.

На тот момент, вместе с Худайберди были арестованы его мать и жена Эджеш. Согласно информации, поступившей на Радио Азатлык, после задержания, работники полиции жестоко избивали и пытали Худайберды Аллашова электрическим током.

Также поступила информация, что работники местных спецслужб вызвали в полицию и избили жену Аллашова Эджеш на глазах у двух маленьких детей. Полиция оказывала давление и обвиняла Эджеш в распространении информации о задержании ее мужа Худайберди.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода считает, что туркменские власти преследуют Худайберди Аллашова в связи с его журналистской деятельностью.

Аллашов сотрудничал с Радио Азатлык с октября 2016 года.

ОБСЕ, высокопоставленные официальные представители США, правозащитные организации и организации по защите свободы СМИ выразили серьезную озабоченность судьбой журналиста Худайберди Аллашова и призвали туркменское правительство немедленно отпустить журналиста на свободу.

Власти Туркменистана в последнее время усилили давление на корреспондентов Радио Азатлык и их родственников.

Корреспондент Радио Азатлык в Туркменистане Солтан Ачилова в течении одного месяца трижды подверглась нападению и избиению. Власти Туркменистана не позволяют 67-летней журналистке общаться с внешним миром, ее телефон и интернет до настоящего времени не работают.

Судьба еще одного корреспондента Радио Азатлык, задержанного в 2015 году, Сапармамеда Непескулиева остается неизвестной в течение года.

По поступившей информации, вслед за задержанием Худайберди Аллашова, местные власти Дашогузского области организовали ряд встреч с населением с требованием не слушать передачи Радио Азатлык.

Источник: Радио Азатлык