Заявление Группы гражданской солидарности с Туркменистаном к выборам президента Туркменистана

12 февраля 2017 года в Туркменистане состоятся очередные «выборы» президента.

По нашему мнению, эти выборы ни при каких обстоятельствах не могут быть признаны честными, прозрачными, справедливыми и отвечающими международным стандартам, включая обязательства в рамках ООН и ОБСЕ.

Полное отсутствие в стране фундаментальных свобод – таких как свобода выражения мнений и средств массовой информации, доступа к информации, объединений, мирных собраний, передвижения, права на справедливый суд и других, делает бессмысленным какое-либо обсуждение легитимности и честности выборов в Туркменистане, вне зависимости от правил проведения выборов и от того, как пройдет сам день выборов, голосование и подсчет голосов. Никакого реального выбора в этой стране нет. То, что называется «выборами» в этой абсолютно закрытой стране с архаичной и репрессивной системой правления – пародия на выборы.

Существование в Туркменистане большой группы людей, исчезнувших в тюрьмах на долгие годы, является мощным инструментом в руках властей по устрашению общества. Этот фактор является принципиальным препятствием для какой-либо модернизации и демократизации общества. Именно поэтому власти Туркменистана отказываются от решения проблемы пропавших, несмотря на требования международного сообщества.

Использование в течение многих лет репрессий как главного инструмента контроля над обществом и систематическое запугивание населения не оставляют даже малейшей возможности для независимой общественной и политической деятельности, возникновения конкурентной политической среды, свободного выражения мнений и дискуссий о положении в стране и перспективах ее развития – всего того, что является необходимыми условиями для проведения честных и свободных выборов. Для международных организаций обсуждать только проблемы законодательства о выборах или организации процесса выборов – значит заниматься самообманом и оказывать плохую услугу туркменскому народу.

Важно понимать, что поспешное принятие новой редакции Конституции Туркменистана в сентябре прошлого года является свидетельством стремления президента Бердымухамедова и его ближайшего окружения, включая его родственников, навсегда установить свою неограниченную власть в стране, убирая все препятствия в конституции, чтобы править пожизненно. Особую тревогу вызывают намеренно оставленные в тексте новой конституции правовые лакуны, в том числе отсутствие признания приоритета международных соглашений над национальными законами и отсутствие нормы равенства всех перед судом и законом, что фактически выводит из-под действия закона президента страны. Это открывает самые широкие возможности для манипуляций, злоупотреблений и формирования культа личности образца Сталина и Мао.

В ходе работы над текстом конституции правительство Туркменистана проигнорировало все рекомендации Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Программы развития ООН по приведению проекта конституции в соответствие с международным правом, включая нормы, касающиеся выборов. Личные обещания президента Бердымухамедова, данные в августе 2016 г. канцлеру Германии Ангеле Меркель по учету международных рекомендаций по изменению проекта конституции, остались невыполненными. Поспешные поправки в избирательное законодательство, принятые позднее, прямо накануне выборов, не отразили принципиальных изменений, включенных в только что принятую Конституцию. Несоответствие избирательных законов нормам Конституции ставит вопрос не только о серьезных внутренних противоречиях в национальном законодательстве Туркменистана, но и о легитимности предстоящих выборов.

Более того, включение нововведений в конституцию и законодательство о выборах за короткое время до проведения выборов не соответствует общепризнанному международному принципу – проводить выборы не ранее чем через год после изменения законодательства о выборах.

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Гражданский активист не забыт 2017-01-06Гражданский активист не забыт

Подготовка к предстоящим выборам сопровождалась беспрецедентным давлением со стороны властей на все общество и особенно на гражданских активистов и журналистов. Ликвидация индивидуальных спутниковых антенн, блокада доступа через интернет к многим информационным ресурсам и социальным сетям, выявление и преследование тех, кто старается преодолеть эту блокаду, охота за стрингерами – фотографами и журналистами, тотальная цензура на телевидении, включая трансляцию иностранных ТВ-каналов после предварительной записи и цензуры – вот реалии этих так называемых выборов. В последнее время власти стали все более активно использовать анонимные и подконтрольные правительству сайты для дискредитации инакомыслящих людей и гражданского общества в целом, приравнивая их к врагам народа.

Мы призываем все заинтересованные стороны, включая ОБСЕ и другие международные организации, проявить принципиальную позицию и не признавать президентские «выборы» в Туркменистане свободными, прозрачными, честными, конкурентными и соответствующими международным стандартам.

Мы призываем глав демократических государств отказаться от поздравлений «вновь избранного» президента Туркменистана Бердымухамедова с победой на выборах. Это должно стать серьезным сигналом ему и его окружению о том, что откровенные манипуляции национальным законодательством, репрессии и запугивание общества, имитация конкурентной борьбы в предвыборной кампании не могут быть приняты и одобрены в качестве методов удержания власти.

Мы также призываем международные организации и правительства демократических стран оказывать серьезное воздействие на власти Туркменистана с целью стимулирования их к реальной, а не имитационной демократической трансформации государственных и правовых институтов, к решению самых острых проблем в области прав человека, к принципиальному изменению внутренней политики по отношению к гражданскому обществу и обществу в целом.

Мы призываем международное сообщество выразить солидарность и поддержку всему обществу Туркменистана и оказывать всемерное содействие гражданским активистам, диссидентам и журналистам, живущим и работающим в условиях тоталитарного режима.

Группа гражданской солидарности с Туркменистаном – одна из рабочих групп Платформы «Гражданская солидарность», широкой международной сети неправительственных правозащитных организаций, действующей более 6 лет в рамках ОБСЕ и включающей в себя более 80 организаций-членов из 30 стран Европы, Азии и Америки (www.civicsolidarity.org). В Группу гражданской солидарности с Туркменистаном входят неправительственные организации Crude Accountability (США), Центр развития демократии и прав человека (Россия), Freedom Files (Россия и Польша), Норвежский Хельсинкский комитет, Правозащитный центр «Мемориал» (Россия) и туркменские активисты.