На злобу дня. Карикатуры АНТ

Давно замечено: там, где нет свободы слова, где власть душит любое, отличное от официального, мнение, люди находят возможность выразить это мнение в анекдотах, шаржах, карикатурах на разные темы. Народ высмеивает такие пороки власть имущих, как раболепие, высокомерие, чванство, а порой и просто глупость.

По каналу обратной связи мы получили несколько политических карикатур, которые, на наш взгляд, должны быть доступны читателям АНТ. Источником вдохновения автора является сам президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также его окружение, придворные поэты и писатели, театральные режиссеры и сценаристы, журналисты. Тем для будущих работ – непочатый край, ибо герои карикатур дают повод для карандашных зарисовок практически каждый день. Для этого достаточно включить туркменское телевидение, открыть свежий номер газеты или выйти на улицу.

Создавая свои рисунки, автор карикатурно выпячивает характерные черты своих героев, что делает их узнаваемыми и без упоминания имени или занимаемого поста. АНТ регулярно будет публиковать эти политические карикатуры и шаржи. Возможно, кто-то из читателей имеет подобный талант и готов поделиться своими работами или темами для будущих карикатур, мы будем этому только рады.

Также предлагаем делиться анекдотами, которые наверняка гуляют в народе. Присылайте их нам по каналу обратной связи, и мы их опубликуем. Это можно сделать и анонимно.

Азатлык: У главы МИД Рашида Мередова есть личное послание от Г. Бердымухамедова к руководителям стран с просьбой помочь с деньгами на проведение Азиатских игр в Ашхабаде. В данное время на расходы, связанные с Азиадой, требуется, по меньшей мере, 1,5 милларда долларов. В июле Мередов побывал в Ташкенте, Душанбе, Баку и Тбилиси.

Президент страны порой любит облетать столицу на вертолете и инспектировать ход строительства различных объектов. Государственные СМИ подчеркивают, что Бердымухамедов лично сидит за штурвалом.

Президент Туркменистана не скупится на выговоры. Он раздает их налево и направо. Взыскания получают все: от курирующих конкретные отрасли вице-премьеров до министров и хякимов велаятов. Казалось бы, после наложения взыскания на ответственного руководителя положение дел на местах должно улучшиться. Но нет, ничего не меняется, а кое-где еще больше ухудшается, чем это было до президентского выговора. В последнее время нарекания у Бердымухамедова вызывает деятельность министра внутренних дел Исгендера Муликова, однако ситуация в полиции не меняется — это ведомство остается одним из самых коррумпированных, а сотрудники продолжают попирать права людей.

Гозель Шагулыева — герой Туркменистана и народный писатель страны, не перестает удивлять зрителей своими одами в адрес президента. В русском переводе они звучат бессмысленно, полны слащавой лести, например: «Каждая твоя улыбка — счастье для нас! Рыба для нас! Богатство для нас!».

«Когда вам кажется, что наступил культурный мрак, а литература достигла дна, помните: в солнечной Туркмении есть поэт, который всегда постучит снизу… Уже привычно, что придворная поэтесса вдохновенно отрабатывает свой кусок господского пирога, одновременно самовозбуждаясь и самоудовлетворяясь в своих поэтических виршах. Но страшно то, что ничего не меняется в верхах, а затейливая лесть в самой нелепой, тошнотворной и фарсовой форме по-прежнему остается востребованной. Это неутешительный по своим результатам тест на адекватность,» — как нельзя точно пишет ашхабадский гражданский активист Наталья Шабунц.