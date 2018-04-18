Во всемирный день здоровья Бердымухамедов прокатился на электровелосипеде (видео)

Во всемирный день здоровья 7 апреля президент Туркменистана дал старт общенациональному велопробегу. В Ашхабаде глава государства лично проехал по проспектам столицы на велосипеде, подаренном ему от имени «соратников», — членов кабинета министров и председателя парламента. Как оказалось – велосипед президента за 5 с лишним тысяч евро от немецкого производителя снабжен электромотором. Подробности в нашем новом видео ролике.

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