Гурбангулы Бердымухамедов – «ум, честь и совесть» эпохи могущества и счастья

21.02.2018 в рубрике Главное, От редакции. Метки: 181

А еще он – основной персонаж национального телевидения. Редакция АНТ решила познакомить зарубежных телезрителей с тем, что из себя представляет национальное туркменское ТВ. Это весьма любопытно хотя бы потому, что скрыто от международного сообщества и доступно, в основном, зрителям внутри страны. И пусть Всемирный день свободы печати еще не скоро (празднуется 3 мая), наши читатели в России, в европейских государствах, США имеют возможность посмотреть и узнать, как и на чем строится эфир национального телевидения.

Самое важное – это новостные программы. Каждый выпуск новостей начинается с упоминания имени президента, независимо от того, участвовал ли он в этот день в каких-либо мероприятих или нет. И даже если он не принимал зарубежных гостей, не открывал фабрику или, скажем, теплицу, все равно любое достижение на полях или в заводском цеху, в учебном заведении или сельской больничке приписывается лично ему. Он – вдохновитель, он – инициатор, он – создатель, он – даритель…

Бывшие работники туркменского телевидения говорят, что акцентировать внимание на успехах и приписывать их не трудящимся, а именно президенту – нерушимое правило всех репортажей. Новая ферма в велаяте – благодаря заботе президента, новый жилой комплекс – инициатива Гурбангулы Бердымухамедова, новое транспортное кольцо – подарок главы государства жителям столицы…

При упоминании имени президента обязательно использование различных эпитетов: уважаемый, родной, дорогой, высокочтимый. Это, по словам источников, греет слух Бердымухамедова. На одном из последних расширенных заседаний кабинета министров очередной чиновник назвал президента великим – «бейик». Пожалуй, это первый случай, когда устоявшийся эпитет первого президента страны – «Бейик Сердар» («Великий Вождь») был применен к нынешнему главе государства. Пробный выстрел попал точно в цель, вернее, вошел в эфир туркменского телевидения, а это значит, что арсенал определений президента пополнился еще одним эпитетом. Дальше будет больше.

Всех выступающих по телевидению, в том числе журналистов и дикторов, обязывают называть Бердымухамедова покровителем, Героем (дважды обладатель высшей награды страны), а лучше — героем-покровителем или президентом-покровителем.

«Всем, от мала до велика, необходимо знать своего Героя! Имя нашего Аркадага должно быть у всех на устах!» — так заканчиваются планерки на туркменском телевидении. Эти директивы направляются и собственным корреспондентам в регионах. Кто бы не давал интервью – директор предприятия, сотрудница музея, учительница или школьник, все инструктируются на предмет высокопарных эпитетов. Произносить эти слова надо торжественно, громко, если уместно, то и с придыханием, вложив в эпитеты особую чувственность. Несмотря на вышколенность дающих интервью, неискренность, угодничество, лесть, ложное поклонение невозможно скрыть. Но это и неважно, Аркадаг всего этого, очевидно, не замечает и свято верит, что именно такие чувства к нему испытывает «его любимый народ».

Впрочем, чем сто раз прочитать, лучше один раз посмотреть.

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