Туркменистан: День знаний или день послушания? (Фото)

01.09.2017 в рубрике Главное, Образование. Метки: , 1259

Как АНТ накануне сообщали, сегодня, 1 сентября, в День знаний, в Ашхабаде вступил в строй новый корпус факультета химии Туркменского государственного университета. По информации источников в ТГУ, в торжествах по случаю открытия нового корпуса, а заодно и праздника знаний должен был участвовать Гурбангулы Бердымухамедов.

С раннего утра, еще до восхода солнца, на улице Гёроглы и проспекте Андалиба начали собираться студенты, согнанные сюда в качестве массовки. Они не заботились о том, что в соседних домах люди в эти предутренние часы еще спали. Некоторые из жильцов открыли окна, чтобы выяснить, кто шумит и почему. В ответ кураторы мероприятия потребовали немедленно закрыть окна. Наблюдавшие за происходящим студенты громко смеялись, превратив от нечего делать данную ситуацию в комедию.

Источник в ТГУ сообщил, что приезд Г. Бердымухамедова ожидали между 10 и 11 часами утра, но в 10:20 была дана команда расходиться – президент не приедет. Не солоно хлебавши, в свой законный праздник, нарядно одетые юноши и девушки отправились по домам. Им еще раз было дано усвоить, что в стране Аркадага важны не знания, а покорность и исполнительность.

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