Бывший глава Службы безопасности Президента Туркменистана Акмурад Реджепов скончался в заключении

10 августа 2017 года в Туркменистане скончался бывший начальник Службы безопасности Президента Туркменистана Акмурад Кулиевич Реджепов.

Тело покойного было передано родственникам для захоронения.

Акмурад Реджепов был арестован в мае 2007 года, после смерти первого президента Туркменистана Сапармурада Ниязова и прихода к власти Гурбангулы Бердымухамедова.

27 июля 2007 года Верховный суд Туркменистана приговорил А. Реджепова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

С 1985 года А. Реджепов возглавлял подразделение Комитета национальной безопасности Туркменистана, ответственное за личную охрану Президента Туркменистана. В 1992 году подразделение было выведено из состава КНБ Туркменистана и преобразовано в Службу безопасности Президента Туркменистана, первым руководителем которой стал А. Реджепов.

Источник: Гундогар