Если вы решили уехать из Туркменистана. Памятка выбывающим на ПМЖ

Практика показывает, что люди, принявшие решение уехать из страны навсегда, сталкиваются с огромным количеством проблем как при продаже своего имущества, так и при отправке контейнера с вещами. И не всегда можно рассчитывать на помощь уполномоченных лиц, непосредственно работающих с клиентами. А потому, решили мы, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Продажа недвижимого имущества

Если ваша квартира приватизирована, то это еще не значит, что вы можете искать покупателя и продавать ее – вам надо внести ваше жилище в Единый государственный реестр и получить сертификат собственности. Приготовьтесь, процедура предстоит долгая и потребует от вас немалых усилий и финансовых вложений.

Понадобятся справки из ГБТИ (ул. Пушкина, напротив посольства США, справка стоит около 20 манатов), бюро паспортизации и учета населения МВД (в здании бывшего ТЦ «Овадан», на улице Энгельса, справка стоит 20 тенге на каждого прописанного в квартире лица), Госархива (угол Житникова и Свободы, справка предоставляется бесплатно). И не говорите, что все эти бумаги вы собирали для приватизации – они опять нужны.

А вот очередь в Регистрационную палату (ул. Пушкина, за театром им. Молланепеса), надо занимать заблаговременно. Некоторые приходят рано утром, прием ведется в порядке живой очереди. На одного человека уходит примерно один час, обычно принимает 1 работник на этрап, хотя их там трое. Будьте также готовы к тому, что, когда ваша очередь дойдет, и вы попадёте на приём, вас могут отправить за дополнительными справками. Какими? Каждый раз по-разному, нельзя знать заранее. Например, могут затребовать дополнительные копии документов либо справку из домоуправления (форма №3 о составе семьи), могут также затребовать справку с адресного бюро о прописке того или иного жильца.

Оплату производить можно лишь в кассе банка по месту жительства, поскольку собственной кассы у Регистрационной палаты нет. Уполномоченная касса по Беркарарлыкскому этрапу (бывший Азатлыкский этрап) находится на улице Шевченко, между проспектами Андалиба (Мира) и Туркменбаши (Ленина). Учтите и тот факт, что если вы попали на прием под конец дня и не успели съездить в банк оплатить услуги, то назавтра придется всю процедуру подачи документов проходить заново, ну а если вам не занимать наглости, то попробуйте зайти без очереди и вручить сотруднику квитанцию о произведенной оплате.

Но вот, наконец, документы приняты, вопросов к вам нет. Ждать сертификат о внесении вашего жилища в Единый госреестр придется до 1 месяца (стоимость 30 манатов, в зависимости от срочности). И только после этого вы – настоящий собственник своей квартиры и можете ее продавать.

Вместе с сертификатом вы получите справку о том, что ваше жилье не находится под арестом (стоимость 5 манатов, платить нужно также в банке, который может оказаться на другом конце города). Внимание! Действие этой справки ограничено 30 календарными днями, на ней стоят не только дата выдачи, но еще и время выдачи. Если вы по каким-то причинам не уложились в эти 30 дней – это ваши проблемы, пойдете за новой справкой на новый срок.

Теперь, имея на руках регистрационное свидетельство и справку на продажу плюс домовую книгу, инвентарное дело и паспорт покупателя, можете отправляться в нотариальную контору (угол Алишера Навои и Первомайской) и оформлять сделку купли-продажи. Услуга стоит 900 манатов + 5 манатов берет банк. Удача: касса находится непосредственно в нотариальной конторе.

Отправка контейнера

К этой процедуре вам также необходимо заранее подготовиться. Если вы уезжаете по статусу переселенца, то необходимо сначала выписаться в паспортном столе при отделе полиции вашего этрапа и получить листок убытия. Далее нужно подготовить следующие документы:

— справку из ФМС РФ о подтверждении статуса переселенца и ее копию (выдаётся при наличии статуса, его копии и копии паспорта в представительстве ФМС РФ при консульском отделе посольства РФ в Ашхабаде по будням);

— 4 копии внутреннего туркменского паспорта;

— 3 копии листка убытия;

— копию статуса, заверенную нотариально.

Официально отправить 3-тонный контейнер стоит 92 доллара, или около 650 манатов. Ещё есть пяти- и десятитонники, которые, соответственно, дороже. Несмотря на то, что в Туркменистане обязаны принимать платежи только в манатах по курсу ЦБ и запрещено расплачиваться иностранной валютой, в кассе на контейнерной станции (поселок Кипчак) с вас потребуют оплату в долларах США. А если вы дадите, к примеру, 100-долларову купюру, то сдачу в 8 долларов вам вернут в манатах по курсу ЦБ.

Прежде чем заказывать контейнер, нужно найти человека (работника железнодорожной станции), который за определённую плату поможет вам оформить документы на отправку контейнера, найдёт рабочих для погрузки и автомобиль для перевозки. Самому заняться отправкой нереально. Процедура требует заполнения разных документов и таможенных деклараций, в которых легко запутаться, поэтому лучше обратиться к посредникам.

Среди этих людей существует конкуренция. Вся организация отправки контейнера с учетом «благодарности» всем участникам составляет 1500 манатов, причем работники ЖД просят эту сумму в мелких купюрах. Человек, организующий отправку, нимало не смущаясь, берет деньги и тут же отдает каждому его долю – таможенникам, работникам СЭС, железнодорожникам. Те же, в свою очередь, не открывают коробки с вещами. После загрузки контейнера и его пломбировки вы оплачиваете в кассу официальную стоимость отправки своего имущества.

Осторожно, риэлторы!

И в заключение совет: не связывайтесь с риэлторами, в Ашхабаде это мошенники высшего разряда. За свои услуги они берут от 1000 до 4000 долларов, убеждая, что только они и только за такую сумму могут ускорить дело с продажей вашего жилища. На самом деле для этого вам требуется лишь правильно оформленное регистрационное свидетельство о праве собственности и справка с регистрационной палаты о том, что ваша собственность не находится под арестом.

И только после всего это счастливого пути и удачи на новом месте жительства!