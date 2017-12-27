«Туркменские авиалинии» начали полеты в Ереван

Национальный авиаперевозчик Туркменистана «Türkmenhowaýollary» («Туркменские авиалинии») с 27 декабря начал осуществление рейсов в немецкий Франкфурт с промежуточной посадкой в столице Армении Ереване. Об этом сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.

Вопрос открытия рейса ранее обсуждался во время визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Армению в августе этого года.

Напомним, в конце 2016 года единственный в Туркменистане авиаперевозчик отменил запланированные регулярные полеты в Тбилиси, которые должны были начаться в середине сентября, потом перенесены на начало ноября. Причина отмены – у туркменской стороны возникли сомнения в целесообразности данного рейса из-за низкого пассажирского спроса на данный маршрут.

Еще раньше по той же причине недостатка пассажиров были отменены рейсы «Туркменских авиалиний» по маршрутам Ашхабад-Рига-Торонто и Ашхабад-Куала-Лумпур. Практически пустыми летают самолеты из Ашхабада в Париж и Казань. Уже несколько лет ведутся и ничем до сих пор не завершаются переговоры о начале выполнения полетов из Ашхабада в Астрахань, Бишкек, Самару и Милан.

Новое расписание авиарейсов пока недоступно для пассажиров. Собственного сайта авиакомпания не имеет, а самое последнее расписание полетов датируется октябрем 2017 года.