«Альтернативные новости Туркменистана» ищут внештатных корреспондентов

Проект АНТ (www.habartm.org) ищет единомышленников из числа туркменских студентов в Беларуси, Украине и России для работы внештатными корреспондентами. Мы также очень хотим дружить со студентами и туркменскими рабочими в Турции и на Кипре.

Нам интересны любые общественно значимые темы или факты, связанные с жизнью и событиями туркменских граждан и сообществ в этих странах, ведь, как известно, там проживают тысячи и даже десятки тысяч наших соотечественников. Чем они живут, как справляются с трудностями, о чем мечтают и какие имеют успехи – все это нам и нашим читателям очень интересно! Нам также важно освещать те проблемы, с которыми вы сталкивались во время последних посещений Туркменистана, а также то, как ваши родители отправляют вам деньги за учебу.

Со своей стороны мы предлагаем:

— Полную конфиденциальность ваших личных данных;

— Оплату вашего труда в зависимости от важности присланной информации;

— Своевременную выплату гонораров через банк, Western Union или в любой другой безналичной форме;

— Возможность пройти дистанционный тренинг по сбору и обобщению информации и безопасному обмену сообщениями. В исключительных случаях подобный тренинг можно будет пройти в очной форме;

— Длительное сотрудничество.

Что нам нужно от вас:

— Неравнодушие и готовность внести свой вклад в улучшение жизни в нашей стране;

— Любознательность и общительность;

— Владение языками, в частности, турецким.

Если вас заинтересовало наше сообщение, просим вас прислать в Signal, Telegram или Whatsapp (все приложения по номеру +31684654547) следующее:

— 1 короткий абзац о себе: кто вы и чем занимаетесь, почему хотите работать с нами;

— Ссылки на 2 любые ваши активные страницы в соцсетях.

Мы ждем ваших сообщений!