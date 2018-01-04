Туркменистан: На одну справку при переводе денег студентам стало меньше

В первых числах января сразу из нескольких регионов Туркменистана пришла хорошая новость, касающаяся отправки денег студентам, обучающимся за рубежом. Согласно новым правилам, из длинного перечня документов и справок исключили справку о доходах отправителя.

Ранее тот, кто не мог документально подтвердить источник своего заработка, был лишен и возможности поддерживать своих детей финансово, ведь банк требовал официальную справку от работодателя. Таким образом те, кто считался безработным, в том числе торговцы на базарах, таксисты и другие категории граждан, вынуждены были искать альтернативные пути отправки денег за рубеж.

«Отныне родителям студента достаточно получить талон в банке на отправку денег, и они могут занять очередь на отправку раз в месяц 1000 долларов», — написал житель города Керки.

Источники в других велаятах также подтвердили, что справка о доходах родителей больше не требуется.

Тем не менее, процедура отправки денег из Туркменистана за рубеж по-прежнему сопряжена с многочисленными ограничениями и условностями. Например, отправить денежный перевод студенту могут только его отец и мать.

Дед и бабушка при всем желании не могут оказать финансовую помощь внуку или внучке, если прародители проживают не по тому адресу, который указан в ксерокопии паспорта студента. По разумению туркменских властей, дед по материнской линии не является дедом студента, а потому тоже не имеет права переводить деньги последнему. Если родители разведены и прописаны по разным адресам, то отправить финансы может лишь тот из родителей, кто прописан вместе со студентом, второй лишен такой возможности.

По-прежнему требуется предоставление справки-оригинала с печатью высшего учебного заведения о том, что имярек действительно является студентом такого-то курса данного вуза. Если хоть одно из требований не выполнено, то родители не могут отправить деньги ни банковским переводом, ни по Вестерн Юнион.