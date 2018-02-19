Замдекана вуза отстранили от работы по подозрению в доведении до самоубийства туркменской студентки

Руководство Национального медицинского университета им. Богомольца (г. Киев) отстранило от работы заместителя декана Татьяну Тимохину, которую проверяют на время расследования ситуации с доведением до самоубийства студентки из Туркменистана Мукаддас Насырлаевой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Соответствующий приказ подписан 19 февраля в связи с проведением расследования Соломенским управлением полиции Киева по обстоятельствам исчезновения М. Насырлаевой.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного доведения руководством университета до самоубийства студентки. Ранее сообщалось, что девушка совершила суицид после того, как не смогла получить в вузе, в котором обучалась, документ для продления своего пребывания в Украине. Вузовский чиновник почему-то отказалась подписывать заявление студентки и порвала его.