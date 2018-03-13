Туркменистан: Лимиты на снятие наличности

В Туркменистане уже в который раз уменьшена сумма ежедневного снятия в банкоматах наличных денег. Как сообщает «Азатлык» (туркменская служба RFE/RL), в столице за раз теперь можно снять 800 манатов вместо 1000, а в регионах и того меньше – 200 манатов вместо 300. При этом комиссия банка за обналичивание средств увеличена до 0,86%.

По сообщениям пользователей пластиковых карт, официальной информации об изменении лимита наличности в банкоматах нет, люди узнают о новшествах, когда пытаются снять свои средства.

Несмотря на то, что Туркменистан планирует в ближайшее время полностью перейти на безналичную форму перечисления заработной платы, пенсий, стипендий и пособий, на практике формы безналичной оплаты услуг и товаров непопулярны. Население стремится обналичить средства, поскольку в большей степени свои покупки производит на базарах и рынках, особенно в регионах.

У банкоматов случаются столпотворения. Причина – нехватка как наличности в банкоматах, так и самих этих аппаратов, установленных, в основном, в городах.